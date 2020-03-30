即巿股評 港股直擊

武漢肺炎喺歐美國家肆虐，多國政要甚至皇室人員確診，令市場恐慌情緒再現，美股上周五顯著下跌，至今早喺亞洲時段曾再度下跌，幸而最終大大收窄跌幅，港股則隨外圍低開。

恒指低開463點，最多跌510點，見22973點半日低位，不過二萬三點失而復得，跌幅一度收窄至253點，見過23230點半日高位。中午恒指報收23181點，跌303點；國指則報收9419點，跌85點。

要知大市強弱，望住幾隻重磅科技股略知一二，ATM半日表現認為麻麻，騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)半日均跌逾2%，美團(03690)更跌逾3%。從ATM三股大約可以估到港股暫時都係弱弱地，不過守住22800，大約係10日線(22797)又差唔晒。今日期指結算日，斷估係EAS價塵埃落定前，大市唔會有太大變化，窄幅喺22800至23200之間上落，要見真章或者要等兩點半後，同埋歐洲開市或先再有方向。

即使股市喺較早前已成功搵到低位，短線反彈炒作都唔好博太盡，重點係歐美國家能否控制疫情，若然疫情失控，各地股市仍難逃再插水命運，目前股市仍處於捱打階段，缸邊友只能摸石過河，見步行步。

中國白銀有得諗

歐美疫情日趨嚴峻，全球投資者避險情緒再度升溫，雖然呢幾日所以資產價格均見下跌，但金價回升至每安士1600美元之上後，總算企得住，預期喺全球央行大力放水之下，貴金屬價格將跑贏其他資產。市場投資者除留意黃金相關產品，包括金礦股及黃金ETF之外，不妨留意較為冷門嘅中國白銀(00815)，其實除咗黃金價格之外，一眾貴金屬價格亦拾級而上。

中國白銀日前發布全年業績，受惠核心業務——白銀、鈀、黃金及貴金屬生產業務的強勁增長，集團喺經濟下行環境下，份成績表都幾靚仔。集團收入按年上升約5%至人民幣約39.27億元，毛利率約15.4%，維持平穩。受惠2019年下半年白銀、鈀、黃金等貴金屬國際交易價格的上漲和集團不斷優化產品結構，集團製造業分部的銷售按年增加約129%至約人民幣26.30億元；溢利按年增長約95%至約人民幣3.19億元，成績亮麗。

危廢處理業務上，集團將擴大業務規模及利用從回收銀錠製造過程中提取嘅稀有金屬所獲經驗及專業知識，應用到危廢處理業務。中國白銀有望受惠國策「生文明體制改革」嘅發展策略，一躍成為具影響力嘅環保科技產業龍頭之一。

喺環球經濟形勢不明朗，股市及油價大幅波動下，避險資產絕對是投資者嘅不二之選。集團持續優化產品結構，本年度白銀、鈀、黃金產品及其他貴金屬生產佔製造業務分部收入及毛利比重均達97%以上。隨著市場不明朗因素增加，市場將湧現對保值產品，如白銀及黃金等貴金屬更多需求，尤其白銀需求因金銀比價處於絕對高位及安全邊際較高，喺可預見未來具有更大上漲空間，集團核心業務增長可期，值得關注。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)