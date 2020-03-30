港股直擊 即巿股評

歐美疫情持續擴散，美股上周五晚急挫，港股於期指結算日下試兩萬三。

恒指低開463點，甫開曾挫510點，見22973點暫時低，稍穿兩萬三後喘穩，跌幅曾縮至253點，見23230點半日高。恒指中午收報23181點，跌303點或1.3%，大市成交額575.84億元。

國企指數報9419點，跌85點或0.9%。

滬指半日挫1.59%；深成指挫2.81%。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌2.2%；友邦(01299)跌0.9%；舜宇(02382)挫5.1%；萬洲(00288)挫4.5%。相反，神華(01088)績後升3.9%；石藥(01093)升1.8%。

焦點板塊

本地股：港府禁止4人以上公眾聚集，並規定餐廳可接待人數，為其通常一半收租及餐飲股捱沽，九倉置業(01997)跌1.9%；新地(00016)跌2.4%；領展(00823)挫2.7%；恒地(0012)跌2.2%；新世界發展(00017)挫2.9%；大家樂(00341)挫4%；大快活(00052)跌2%；味千(00538)跌4.7%。本地零售股亦弱，周大福(01929)挫3.1%；六福(00590)挫6.1%；周生生(00116)挫2.6%；利福國際(01212)挫3.7%；莎莎(00178)挫4.3%。

濠賭股：大摩把今年澳門賭收預測下調至倒退35%，並下調多隻濠賭股目標。金沙中國(01928)半日挫5.9%；銀娛(00027)挫5.3%；永利澳門(01128)挫4.7%；美高梅中國(02282)挫2.7；澳博(880)挫4.2%。另外信德集團(00242)去年少賺兩成六，半日挫6.8%。

焦點股份

粵海投資(00270)：裂口高開11.2%，報16.28元逾三周高，開市後反覆，半日僅升1.8%。集團去年底止歸屬股東溢利50.44億元，按年升0.6%。每股派末期息40.5仙，全年每股共派57.8仙，按年增8%。

藥明康德(02359)：半日挫6.7%，其A股(603259.SH)挫6.83%。集團公布，股東WXAT BVI(藥明康德維京)將減持A股，數量不超過約1651萬股A股，估已發行股份總數不超過1%。

華潤燃氣(01193)：半日急吐10.4%。集團去年股東應佔溢利50.43億元，按年增長13.33%；每股末期息派72仙。中金指派息比率未如市場預期上調，大和則降潤燃評級至「跑輸大市」。

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