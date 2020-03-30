港股直擊 即巿股評

美國食品藥品監督管理局(FDA)，緊急批準醫院利用氯喹(chloroquine)和硫酸羥氯喹治療(hydroxychloroquine)，醫治新冠肺炎病人，硫酸羥氯喹於內地市佔率最大的上藥(02607)應聲抽高，一度爆升8.2%，高見13.7元，現造13.58元，仍彈升7.1%，成交金額5851萬元。

至於復星醫藥(02196)也升3.2%；國藥(01099)則跌1.6%。

內地早前有報道稱，2019年上半年上海醫藥的硫酸羥氯喹產品，於內地市場佔有率達到76.67%。

美國FDA今早突然宣布，緊急批准新冠肺炎患者，可利用氯喹和硫酸羥氯喹用作治療。

硫酸羟氯喹是磷酸氯喹的衍生物，原是一種治療瘧疾的藥物，並已上市多年，內地多家藥企亦持有磷酸氯喹生產批文，但因為該藥價格低、需求少，絕大部分企業並未生產，但上藥為中國疾控中心定點生產企業，每年都會有一定產量用作儲備用藥。

另外，上藥去年股東應佔溢利40.81億元(人民幣‧下同)，按年增長5.15%，每股基本盈利1.44元；末期息每股派0.44元。期內集團錄得收入1865.66億元，按年多17.27%。

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