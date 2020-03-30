熱門：

今日 11:08 港股直擊 即巿股評

恒指跌幅曾縮至295點 本地消費收租股捱沽

放大圖片

歐美疫情持續擴散，美股上周五晚急挫，港股於期指結算日下試兩萬三。

恒指低開463點，甫開曾挫510點，見22973點暫時低，稍穿兩萬三後喘穩，跌幅曾縮至295點，見23188點暫時高。截至上午約11時01分，恒指報23139點，跌345點或1.5%，大市成交額447.92億元。

國企指數報9389點，跌115點或1.2%。

滬指挫1.44%；深成指挫2.78%。

港府禁止4人以上公眾聚集，餐廳最多可接待的客人數量，為其通常座位數量的一半，每張枱最少要有1.5米距離；及關閉遊戲機中心、浴室和健身中心等場所，周日(29日)凌晨已生效，為期14天。

本地收租及餐飲股捱沽，九倉置業(01997)挫3.8%；新地(00016)挫3%；領展(00823)挫3.1%；恒地(0012)跌2.2%；新世界發展(00017)挫3.5%；大家樂(00341)挫4%；大快活(00052)跌1.3%；味千(00538)跌3.7%。

本地零售股亦弱，周大福(01929)挫3.8%；六福(00590)挫6.3%；周生生(00166)挫3.6%；利福國際(01212)挫2.6%；莎莎(00178)挫3.4%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads