港股直擊 即巿股評

歐美疫情持續擴散，美股上周五晚急挫，港股於期指結算日下試兩萬三。

恒指低開463點，甫開曾挫510點，見22973點暫時低，稍穿兩萬三後喘穩，跌幅曾縮至295點，見23188點暫時高。截至上午約11時01分，恒指報23139點，跌345點或1.5%，大市成交額447.92億元。

國企指數報9389點，跌115點或1.2%。

滬指挫1.44%；深成指挫2.78%。

港府禁止4人以上公眾聚集，餐廳最多可接待的客人數量，為其通常座位數量的一半，每張枱最少要有1.5米距離；及關閉遊戲機中心、浴室和健身中心等場所，周日(29日)凌晨已生效，為期14天。

本地收租及餐飲股捱沽，九倉置業(01997)挫3.8%；新地(00016)挫3%；領展(00823)挫3.1%；恒地(0012)跌2.2%；新世界發展(00017)挫3.5%；大家樂(00341)挫4%；大快活(00052)跌1.3%；味千(00538)跌3.7%。

本地零售股亦弱，周大福(01929)挫3.8%；六福(00590)挫6.3%；周生生(00166)挫3.6%；利福國際(01212)挫2.6%；莎莎(00178)挫3.4%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。