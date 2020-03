港股直擊 即巿股評

上個星期五(3月27日)傍晚時分,行政長官林鄭月娥宣布推出新嘅抗疫措拖,對規限餐飲業嗰推新措拖,對佢哋嚟講其實同間接叫佢哋唔好開門做生意無乜分別;至於禁止四個人以上聚會,佢林鄭都講到明無咩科學根據,anyway,They stay at work for you, you stay at home for us!

依家9點25分,恒指做完U盤,開市跌463點,報23020點,暫時叫做咬住個23000點。未正式開市就睇下個牛熊證街貨分布先,見開出嚟呢口價其實已經落到去牛證街貨第一層23000至23099點,呢度有相當於50張期指。向下望掃落去,見近10層嘅牛證街貨都唔係有好多,最多嘅就係喺第二層嘅22900至22999點,呢度有相當於167張期指。

至於熊證方面,第一層23800至23899點,呢度有相當於244張期指嘅街貨,屬於最多新增層數,但以恒指開出嚟嘅呢個口價嚟計,怕且今日無啦啦要大市掉頭上返300點去殺呢244張期指,倒不如佢順住個勢落800點,即係落到22200至22299點,沿路殺得到期都唔止244張咁少。

好啦,9點半正式開市啦,承如之前所講,23000點開市後一分鐘後就已經無咗,日線圖上見今日恒指裂口下挫,現水平又落返去近10天線(22778點)附近,SlowSTC(14,3)上到中軸水平,但已見%K線掉頭準備跌穿條%D線。

指數無乜特別,又試試向個股埋手,反正依家都仲係業績期。今日放榜嘅股份中,最吸睛嘅都應該係美團點評(03690)。

美團可謂疫情受惠股,皆因市民留喺屋企日子長咗,「宅經濟」因而衍生,外賣業係其中一個受惠行業,不過美團今日公布嘅係19年度全年業績,要喺業績上反映「宅經濟」,應該要等佢份20年度中期業績。

美團股價經過百零蚊嗰段血肉長城之後,都無奈地隨大市下行,「V型」反彈過後,上週一度升逾20天線,即亦叫做爬過上保歷加上升通道之內,惜今日再隨市下行,兼失守20天線($89.63),截至9點43分,美團股價跌幅勁過恒指,開5分鐘圖SlowSTC(14,3)未見落到底。美團牛(60023),收回價80元,同現價有逾9%差距,一如以往待5分鐘圖見超賣時先落場,day trade同小注為本,忌貪心。

作者阿珊,任財經/投資版傳媒人十幾年,《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證,唔貪心,志在搵餐下午茶。

電郵:[email protected];FB:輪證贏家