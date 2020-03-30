港股直擊 即巿股評

上個星期五(3月27日)傍晚時分，行政長官林鄭月娥宣布推出新嘅抗疫措拖，對規限餐飲業嗰推新措拖，對佢哋嚟講其實同間接叫佢哋唔好開門做生意無乜分別；至於禁止四個人以上聚會，佢林鄭都講到明無咩科學根據，anyway，They stay at work for you, you stay at home for us！

依家9點25分，恒指做完U盤，開市跌463點，報23020點，暫時叫做咬住個23000點。未正式開市就睇下個牛熊證街貨分布先，見開出嚟呢口價其實已經落到去牛證街貨第一層23000至23099點，呢度有相當於50張期指。向下望掃落去，見近10層嘅牛證街貨都唔係有好多，最多嘅就係喺第二層嘅22900至22999點，呢度有相當於167張期指。

至於熊證方面，第一層23800至23899點，呢度有相當於244張期指嘅街貨，屬於最多新增層數，但以恒指開出嚟嘅呢個口價嚟計，怕且今日無啦啦要大市掉頭上返300點去殺呢244張期指，倒不如佢順住個勢落800點，即係落到22200至22299點，沿路殺得到期都唔止244張咁少。

好啦，9點半正式開市啦，承如之前所講，23000點開市後一分鐘後就已經無咗，日線圖上見今日恒指裂口下挫，現水平又落返去近10天線(22778點)附近，SlowSTC(14,3)上到中軸水平，但已見%K線掉頭準備跌穿條%D線。

指數無乜特別，又試試向個股埋手，反正依家都仲係業績期。今日放榜嘅股份中，最吸睛嘅都應該係美團點評(03690)。

美團可謂疫情受惠股，皆因市民留喺屋企日子長咗，「宅經濟」因而衍生，外賣業係其中一個受惠行業，不過美團今日公布嘅係19年度全年業績，要喺業績上反映「宅經濟」，應該要等佢份20年度中期業績。

美團股價經過百零蚊嗰段血肉長城之後，都無奈地隨大市下行，「V型」反彈過後，上週一度升逾20天線，即亦叫做爬過上保歷加上升通道之內，惜今日再隨市下行，兼失守20天線($89.63)，截至9點43分，美團股價跌幅勁過恒指，開5分鐘圖SlowSTC(14,3)未見落到底。美團牛(60023)，收回價80元，同現價有逾9%差距，一如以往待5分鐘圖見超賣時先落場，day trade同小注為本，忌貪心。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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