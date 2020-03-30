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今日 09:29 重要通告 港股直擊

中信建投証券A股劃轉獲國資委同意

中信建投証券(06066)公布，3月19日，公司接到北京國管中心通知，是次無償劃轉已收到北京市國資委的批覆，同意北京國管中心將所持公司35.11%的A股股份，無償劃轉至北京金控集團。

北京國管中心持有北京金控集團100%的股權。北京金控集團實際出資人職責由北京市國資委履行，其實際控制人為北京市國資委。是次無償劃轉有助於北京金控集團進一步落實做強做優首都金融產業的戰略部署。

該公司指，是次無償劃轉尚待取得中國證監會對北京金控集團作為證券公司主要股東的股東資格核准。

下載港交所通告原文

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