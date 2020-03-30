今日 09:20
重要通告
港股直擊
數字王國(00547)公布，截至去年12月底止，年度虧損4.01億元，每股虧損1.254仙，不派末期息。而2018年同期虧損為5.18億元。
期內，收入6.25億元，按年升4.12%。
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