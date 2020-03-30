港股直擊 即巿股評

歐美新冠肺炎疫情持續擴散，全球主要股市再度受壓，日股今早挫逾3%，港股ADR及「黑期」反映恒指今早或低開逾五百點，期指結算日或失守二萬三關。

美股上周五收市全線下跌，美國成為全球新冠病毒確診個案最多的國家，投資者憂慮疫情失控，沽壓增加；其後美國眾議院上周五通過2萬多億美元刺激經濟方案帶動下，沽盤稍為減少，令美股收窄跌幅。道指結束三連升，跌穿22000關口; 收報21636點，跌915點或4.06%；納指收報7502點，跌295點或3.8%；標普500指數結束三連升，收報2541點，跌88點或3.4%。總結上星期，道指累升12.8%，是1938年6月以來最大單周升幅。

波音公司連日急升後，上周五回吐10%，是表現最差的道指成分股。能源股下挫，雪佛龍跌近一成；科技股接近全線下跌，蘋果、微軟、Facebook及Google母公司Alphabet收市都跌逾4%。

國際油價連跌第二日，國際能源資訊署表示，全球原油需求正插水式下跌，抵銷了全球各國推出刺激經濟措施的利好消息，不利油價表現。紐約5月期油上日收報每桶21.51美元，跌1.09美元或4.82%；倫敦5月布蘭特期油收報每桶24.93美元，跌幅達5.3%。

金價上周五收市下跌，紐約4月期金收報每盎斯1625美元，跌26.2美元或1.6%； 總結上星期，則累升約9.5%。全個星期金價已經上升超過8%。分析員指，由於預期新冠病毒帶來的經濟損害，增加了黃金的避險吸引力，短期金價會向上居多。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股上周五收市價比較，全線下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報44.76元，低0.64元；騰訊(00700)ADR收報376.33元，低6.07元；國壽(02628)ADR收報14.84元，低0.34元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報7.45元，低0.32元；中石油(00857)ADR收報2.48元，低0.07元；中石化(00386)ADR收報3.53元，低0.11元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報55.41元，低1.14元；聯通(00762)ADR收報4.32元，低0.05元；中電信(00728)ADR收報2.28元，低0.04元。

ADR港股比例指數報22951，較上周五恒指收市低532點或2.32%。恒指上周五收報23484點，升131點或0.6%。港股全周彈679點。道指期貨今早最新報21142，跌295點。

國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃表示，新冠病毒疫情令全球經濟明顯步入衰退，可能較2008年全球金融危機更差，已下調今明兩年全球經濟增長預測，預期全球經濟有望明年反彈，但仍然要取決於疫情是否受控。

焦點股份

長江生命科技(00775)：公司已與新加坡科技研究院旗下附屬公司訂立許可協議，以在香港以至全球製造、分銷、推銷及出售，就進行COVID-19 測試的檢測試劑盒。股份申請今早復牌，停牌前報1.06元，升0.28元或三成六。

中國銀行(03988)：公布去年純利1874億元人民幣，按年上升4%，末期息每股19.1分人民幣；期內淨息差下跌6個點子，至1.84厘；不良貸款總額1782億元人民幣，按年增加6.7%。

中銀香港(02388)：去年純利321.8億元，增長0.4%，末期息99.2仙，全年派息1.537元，派息比率50.5%。

建行(00939)：公布去年淨利潤按年升4.74%至2667.33億元人民幣，符合市場預期，每股派息0.32元。

交行(03328)：公布去年純利772.8億元人民幣，按年上升4.9%，每股盈利1元，派末期息每股31.5分人民幣。

中石化(00396)：去年以中國會計準則之純利按年跌8.7%，至575.9億元人民幣；派末期息0.19元，全年派息0.31元。今年初步計劃資本支出1434億元。

華晨中國(01114)：去年純利67.63億元人民幣，增長一成六，不派息。

今日有多家公司公布業績，藍籌有吉利(00175)及石藥(01093)；另外，永利澳門(01128)、中聯重科(01157)、農行(01288)、中車(01766)、信達生物(01801)、翰森製藥(03692)及華泰證券(06886)之業績公布亦受市場關注。