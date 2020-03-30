即巿股評 港股直擊

最近一個多星期，中國及本港的新冠肺炎確診個案回升，但大多數病例都是境外輸入，反映本地感染個案已基本受控，湖北更逐步恢復國內客運航班。不過，基於境外輸入個案增加，中港兩地都加強限制外籍人士入境，以堵截病毒「倒灌」，港府更於28日黃昏6時起規管食肆經營，每張食枱要相隔1.5米，每枱最多坐四人；並關閉包括戲院、健身中心、球場等六類場所，又於29日開始禁止四人以上的公眾聚集。新措施初步維期兩周。

然而，新冠肺炎病毒在歐洲多國及美國繼續迅速蔓延，美國和意大利的感染確診個案更超越了中國，成為全球疫情最嚴重的首兩個國家。上周四（26日），二十國集團（G20）領導人首次以視像形式舉行會議，商討應對疫情全球大流行並穩定經濟。據報道，負責草擬G20聯合聲明的主席國美國堅持使用「武漢病毒」（Wuhan Virus）字眼，早一日已遭G7外長會議的其他成員國反對，因而未能達成G20聯合聲明共識，只能各自發表聲明。

G20會後翌日，美國總統特朗普在Twitter帖文提到：剛與國家主席習近平進行非常友好的談話…中國經歷了冠狀病毒的很大衝擊，並由此建立對病毒的深刻認識，我們正緊密合作。侵侵又公開表示對中方（應對疫情）的經驗及採取過的措施「學了很多」，又說「中方將發送大量數據給我們，他們看到所發生的事情，他們有早期經驗。」而新華社報道，習近平在通話中強調，新冠肺炎疫發生以來，中方始終本着公開、透明及負責任態度，向世衞及美國等國家通報疫情，包括病毒基因序列等訊息。

中美兩國因為新冠肺炎病毒「源頭」問題引起一場外交小風波，習特的直接通話，大大緩和甚至消除了兩國已延續幾個星期的緊張氣氛，侵侵亦一如他早前接受霍士新聞訪問時表明，不再將新冠肺炎稱為「中國病毒」。更重要的是，侵侵承認中國應對疫情的寶貴經驗和措施，華府亦比中國更快一步採取封關攔截病毒「倒灌」，應有助防止疫情擴散。此外，CBS《六十分鐘時事雜誌》（60 Minutes）報道，美國的Inovio製藥廠和生物科技公司Moderna，都根據中國早在疫情爆發不久即發放上網的新冠肺炎病毒基因序列去研發疫苖，估計最快4月便進行第二階段測試，在各國通力合作下，相信並希望這場世紀疫情盡快過去。

返到港股，市場憧憬美國國會快將通過逾2萬億美元的抗疫及救經濟方案，上周五恒指以23484點的過去兩星期高位收市，全周累升679點或2.97%。

恒指輕微突破1個標準差計算的TrendWatch下降通道中軸，技術走勢有所改善。3月25日本欄提到：大市對好消息有反應本身就是好消息，估計恒指將挑戰1個標準差計算的TrendWatch下降通道中軸阻力。老徐亦於發稿當日（上周二）買入22894點的即月期指，翌日揀24000點short call做對沖，收取175點期權金，希望為先前的「成間廠」損失，搶返粒糖。

老徐