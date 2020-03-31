即巿股評 港股直擊

回看2008年一場金融危機，股市暴瀉讓很多人驚恐，整個金融體系出現非常嚴重的系統性風險。金融機構以高槓桿買入大量令人眼花瞭亂的房貸相關結構性證券（抵押貸款證券、抵押債務債務、資產押債的商業票據等）。隨著違約率上升，抵押品價格大幅貶值，評級機構降低了這些結構性證券的評級，令金融機構因缺乏流動性而面臨破產。這就像在玩大型音樂椅遊戲，其中三分之一的椅子突然移開，隨之而來的是瘋狂的流動性爭奪。次按危機後信貸壓碎（credit crunch）及銀行業大災難（Banking Fiasco），導致整個金融系統幾乎是全面崩潰，並繼而影響外部經濟。

對筆者而言，今年的熊市和過去大不相同，但潛在的後續破壞性同樣是驚人的，為什麼？在今次新冠狀病毒（COVID-19）爆發之前，宏觀經濟正在持續增長，銀行有足夠的償付能力，可以說基本面總體良好。不過，今次疫情的破壞是直接影響「實體經濟」（real economy）。民眾被迫困在家裡；很多都不能如常工作，經濟活動更陷入停擺狀態。對不少企業和個人的財務都產生了重大的衝擊。實際上，也只有極少數人及企業會為如此罕見的狀況作出周詳的準備。

面對這場席捲全球的公共衛生危機，各國政府為干預疫情蔓延度，採取各樣隔離、人群限制和停止經濟活動，令企業被迫屏住呼吸，現金不繼消耗，直到生活恢復正常，但後遺症是資產負債表質素將肯定進一步轉弱。現在，各種規模的企業都將受到嚴峻的考驗，尋求在半停滯的商業環境中生存下來，但顯然並非所有企業都能捱過這次「寒冬」，尤其是缺乏流動性的中小型企業。當各主要經濟大國皆面對明顯的經濟收縮，接下來可以肯定的是，銀行系統將再次遭受打擊；然而，這是「果」，而不是「因」。

儘管採聯儲局取了史無前例的行動，推出無限量化寬鬆（QE Infinity）作為 endgame（終極之戰）。央行向資本市場注資4.5萬億美元，雖然可以大幅提升銀行系統在流動性充裕的狀態下運作，但這又是否對症下藥﹖極端寬鬆貨幣政策已帶來長期結構性的低利率環境，而因今次疫情所可能導致的經濟衰退，料更大規模的財政赤字貨幣化（debt monetization）將無可避免。更甚的是，如果政策未能收效的話，會否再有更加「瘋狂」的非常規政策出台﹖長遠下來會否種下更大的禍根﹖

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

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