讀者陳小姐問：「您好，請問月供股票，每月供二千元，年期2年以上，請問哪隻股票可選擇，謝謝。」
林嘉麒 宏匯資產管理董事及投資總監
「月供股票首選一定是騰訊(00700)，亦可同時留意阿里(09988)，因兩股過去兩年業務發展平均，以往股價升幅亦理想，可作未來指標。本港正面對經濟衰退，但兩年後情況料改善，因此也可考慮加入股息率吸引的本地地產股，如現時資產淨值折讓大的新地(00016)，以及歐洲業務兩年後有望改善的長和(00001)。另外，價值高的老牌公用股亦可留意，例如港鐵(00066)，港鐵未來有能力恢復加價之餘，亦手持不少地皮可作地產發展。讀者手持每月二千元的預算，以兩年時間月供，總預算約四至五萬元，合共可投資兩至三隻股份。須留意倘兩年時間僅集中月供同一隻股份，有機會出現手持碎股的情況，將來要再賣出或收息的話將不太理想。」
麥狄文(徐狄怡‧證監會持牌人)《盤房來料》作者
「可選擇月供盈富基金(02800)，不需要煩惱選股問題，而恒指服務公司亦會定期檢視成份股，每年穩定派息，亦沒有跑輸大市的風險，作為長線投資，平均成本法買入盈富基金是一個不俗選擇。」
羅崇博 信報首席分析員
「新冠肺炎肆虐全球，很難評估經濟衰退會持續多久，對全球大部分上市企業亦造成不同程度的衝擊，不過各國政府及央行推出重磅刺激措施下，相信有助市場恢復信心。股市近期的巨大波動頗合定期定額的月供投資，閤下若作兩年期以上月供股票，最好將來的股價表現是呈大U型走勢，又或者先在低位橫行一年至一年半，然後展開升浪，建議揀估值開始具吸引力，管理層執行力高、財務狀況良好的公司，友邦保險(01299)及領展(00823)都值得考慮。」
〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。