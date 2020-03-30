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海螺創業(00586)為內地節能環保解決方案的大型綜合供應商，旗下業務包括餘熱發電、垃圾處置和固廢處置等。目前於全國21個省市自治區合共推廣118個環保項目，其中固廢項目54個、爐排爐垃圾發電項目45個、水泥窯處置垃圾項目17個、黑臭水體治理項目2個，已形成年處理固廢危廢629萬噸、生活垃圾1160萬噸的規模。另外，海螺創業間接擁有海螺集團公司49%股權，後者則擁有海螺水泥(00914)約36.4%股權，可享受後者業績增長的成果。

海螺創業剛公布去年業績，截至2019年12月底止的年度純利同比上升17.6%至70億元人民幣，營業額上升77.2%至51.2億元人民幣。業務錄得理想增幅，主要是來自垃圾處置和固廢處置業務。期內垃圾處置業務實現收入急增1.15倍至36.98億元人民幣，總收入佔比約72.2%，為增長主要動力；固廢處置實現收入則增14.4%至7.38億元人民幣，總收入佔比約14.4%。

2019年為集團五年規劃(2019年至2023年)的開局之年，對未來發展具重要意義。去年項目拓展表現理想，新增環保項目54個，其中固廢處置項目32個，涉及產能規模約350萬噸/年；垃圾處置項目22個，涉及產能規模約516萬噸/年。

擁行業領先技術

近年內地加強環境保護措施，推出一系列針對環保減排政策，其中垃圾焚燒發電及危廢處理將進入快速發展期。隨著居民提高對環保重視程度，以及相關環保政策規劃布局的推進，垃圾清運量和無害化處理產能穩步增長。集團擁有行業領先技術，自然迎來發展契機；加上環保項目持續增加，在建項目陸續投入營運將轉化為收入，規模效益得以提升，有助推動整體業務穩定增長。

新型肺炎疫情沖擊內地各行各業，集團的項目運營及工程建設亦受影響。目前內地疫情已見改善，企業陸續復工，預料危廢處置需求將快速恢復，有助提振海螺創業的危廢處理需求量，加上疫情整體對垃圾發電業務影響不大，配合公司未來進一步提升危廢、固廢及垃圾焚化的處理能力下，前景可看高一線。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期海螺創業2020、2021及2022年每股盈利為4.213、4.590及4.360元人民幣，給予12個月目標價39.0港元，相當於今年預測市盈率8.7倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理