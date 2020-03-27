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交通銀行(03328)管理層在電話會議指出，新型冠狀疫情對內地經濟發展及人民生活帶來一定程度的影響，短期看，經濟活動明顯放緩，實質受到的負面衝擊會傳導至銀行體系，對銀行的資產質量亦會產生一定的影響。交通銀行資產質量受到的影響程度與銀行同業基本一致。該行亦指出，今年維持淨息差持續改善的難度相對加大。

該行指出，零售、批發、餐飲、住宿、運輸及旅遊等客戶受到直接影響，經營管理嚴重承壓，製造業及房地產受影響亦相對較大，地區方面，湖北地區受衝擊最大，華中、華南地區因延遲復工、復產，資產質量亦承壓，個人及中小微企，以至工商客戶亦受影響，其中信用卡業務風險受的影響最大。

該行又稱，長遠來看，中國經濟穩中向好的趨勢並無改變。隨着全球疫情演變對全球經濟的影響，由於內地經濟全球化程度較高，亦可能對內地經濟產生新的衝擊，不確定性進一步增加。交行將會加大動態評估，就疫情對資產質量的影響採取有效措施。

該行指出，去年淨息差有所改善，淨利息收益率上升7基點，至1.58%，主要是負債成本降低及生息資產收益率上升。基於MPA定價考核、LPR利率下行及疫情對貸款定價及資產質量的綜合考慮，今年銀行息差將承受壓力。該行估算，今年LPR價格仍有一定下調空間，若全年LPR下調20基點，不考慮其他變量，對交行存量貸款轉換，預計會影響息差3個基點。

該行表示，會採取措施應對挑戰，包括降低負債成本及繼續加強資產質量的管控、繼續優化調整結權及存款定價管理，努力保持息差相對改善的趨勢，冀從而保持盈利相對穩定。