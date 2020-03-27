港股直擊 中國財經

碧桂園(02007)去年股東應佔核心淨利潤401.2億元(人民幣‧下同)，按年增長17.6%。去年權益合同銷售額約5522億元，銷售比率72%；今年權益可售資源約9066億元，預計目標銷售比率67%，據此推算，相當於今年目標銷售額約6074億元，意味目標銷售增長10%。

總裁兼執行董事莫斌表示，今年繼續不對外披露銷售目標，公司內部有設定目標，儘管今年2月銷售有受疫情影響，但3月基本已恢復正常，相信內地市場巨大，在城鎮化推進下有龐大空間，希望可達成全年目標。他續稱，市場存在不確定性，已有兩手準備，或會調整目標，強調首要是確保現金流充裕，以把握市場機遇。

常務副總裁程光煜稱，今年首季買地金額已高於去年同期，現時市場有更多優質土地及收併購機會，買地標準穩定未有太大變化，對今年投資前景樂觀；去年買地開支1600億元，今年買地預算略高於去年水平，公司現金充沛，會視市場情況適度調節，預料非熱點城市的地價溢價減弱，若疫情可控，市場前景謹慎樂觀。他稱，並無全國性促銷安排；未見明顯樓價下行趨勢及供求變化趨勢。

首席財務官兼副總裁伍碧君指出，今年境內融資環境比較正常，而香港形勢則不太好，公司融資渠道多，不受影響，若買地機會較多，不會刻意降低負債，以穩槓桿為目標；資金充裕下有境外發債額度也不會動用。莫斌表示，符合公司標準的土地便會發展，包括香港在內。

談及機械人及農業這些新業務發展，莫斌稱，新業務發展是圍繞主營業務來進行，建築機械人可保障安全質量，產生的效益突出，希望今年可部分量產，並達致產業化；農業則為社區管理服務的業主提供服務，希望可發揮產業價值。

對於滙兌風險，伍碧君坦言，近兩年滙率變化太頻繁，今後會每月評估一次對沖比例，希望在低成本下做更多交易。