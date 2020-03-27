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【北水手影】淨入縮至18.2億 買滙控 沽騰訊

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隔晚美股爆升過千點，但道指期貨亞洲時段回吐，港股全日反覆，曾升438點後升幅大縮，收市只升131點，成交有1224.18億元。

北水流入進一步減少，由上日18.22億元，縮至4.95億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

滙控(00005)為今日淨買最多個股，全日有3.16億元淨買；太保(02601)也有1.71億元淨買；但平保(02318)則有3.34億元淨沽；港交所(00388)則有1.06億元淨走；建行(00939)也有2345萬元淨沽。

資源股中海油(00883)有2.63億元淨買；神華(01088)亦有1.24億元淨入。

中移動(00941)則有1.38億元淨買；美團(03690)有1.25億元淨入；但騰訊(00700)則有6.27億元淨沽，為今日最多淨沽個股；中興(00763)亦有5483萬元淨走；小米(01810)則有4664萬元淨沽；中芯(00981)也有2557萬元淨沽。

另外，藥明生物(02269)有1.36億元淨買；安踏(02020)有3150萬元淨入；綠葉製藥(02186)有4491萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、中移動、融創、平保、滙控、中芯、中海油、太保、港交所及綠葉製藥。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為騰訊、藥明生物、中興、融創、中芯、美團、小米、建行、神華及安踏。

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