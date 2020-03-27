港股直擊 即巿股評

聯儲局主席鮑威爾保證有足夠彈藥應付經濟需要，市場續憧憬華府救市，隔晚美股連續第三日上升，道指勁升逾千三點，不過港股今早創兩周高後乏力，未能重上兩萬四關。

恒指高開416點，開市後曾升438點，見23791點，創3月13日以來新高，之後回落，上午升幅曾收窄至113點，之後回勇，中午升281點。午後升幅持續收窄，尾市曾僅升1點，見23354全日低，收市競價時段嘜高。恒指收報23484點，升131點或0.6%。大市今日上升股份比例59%，下跌股份比例41%。

總結全周，恒指彈679點或3%。

國企指數報9504點，升57點或0.6%。國指全周彈386點或4.2%。

大市成交額1224.18億元。

即月期指收市升328點或1.42%，報23503，高水19點。

A股午後回落，滬指收市升0.26%；深成指倒跌0.45%。

美國道指期貨最新跌364點，報21984。

藍籌方面，友邦(01299)升1.7%；騰訊(00700)升0.2%。今日公布業績的中銀香港(02388)、神華(01088)和中信股份(00267)分別升0.5%、升4.2%和1.3%。相反，蒙牛(02319)遭大和降目標價，股價挫3.2%；恒安(01044)挫2.7%；業績公布後受追捧的萬洲(00288)今日回吐1%，全周則累飆15%為藍籌升幅王。

焦點板塊

中資金融股：四大藍籌內銀業績前靠穩，建行(00939)升0.5%；工行(01398)升0.4%；交行(03328)升1.7%；中行(03988)升0.3%。相反，太平(00966)倒挫4.9%，集團去年多賺30.87%，差過市場預期的97.1億元；新華保險(01336)挫2.5%。

科技股：特朗普政府的高級官員據報已同意採取新措施，限制全球向中國華為供應晶片。硬件股受壓，中興(00763)績前跌1.2%；小米(01810)跌0.4%；瑞聲科技(02018)吐4.4%；舜宇(02382)跌0.4%；中芯(00981)挫2.9%；京信(02342)跌2.2%。相反，高偉電子(01415)去年多賺1.1倍，股價飆32.5%。軟件股方面，昨日錄北水淨沽的美團(03690)跌0.9%；阿里健康(00241)跌1.5%；美圖(01357)挫8%；中手游(00302)挫8.4%。

內房股：多股公布業績，碧桂園(02007)中午公布去年多賺14.25%，末期息增12.96%，股價升3.3%；融創(01918)去年多賺57%，反覆升0.5%；龍光地產(03380)去年多賺近36%，股價升3.6%；旭輝(00884)去年多賺19%，股價升4.2%。不過富力地產(02777)遭花旗降目標，股價跌1%。

濠賭股：廣東今早起實施隔離令，市場擔心打擊澳門博彩業，濠賭股逆市下跌。銀娛(00027)跌3.7%；金沙(01928)跌2%；澳博(00880)跌2.1%；新濠(00200)挫5.4%；永利(01128)挫3.1%；美高梅(02282)挫4.2%。

焦點股份

長和系：獲李嘉誠及李澤鉅增持長和(00001)及長實(01113)，股價分別升5.5%及5%，為表現最好藍籌。英鎊反彈，長建(01038)升3.3%。另外，港燈(02638)升0.4%；長江生科(00775)推新冠肺炎檢測方案，股價一度爆升48.7%，隨後升幅縮至35.9%中途停牌。

香港電視(01137)：去年虧損擴大至2.9億元，期內營業額14.14億元，按年上升57.74%。股價連升六日後，今日收挫7.2%。

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