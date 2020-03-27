即巿股評 港股直擊

隔晚公布新令失業救濟人數大幅飈升至超過300萬人，市場憧憬白宮繼續出手救市，美股連彈第三日反彈，而呢三日累積反彈升幅已超過兩成。事實上，美國參議院已通過咗救市方案，等埋今晚眾議院通過就正式放水，而市場估計通過機會大，美股自然有正面反應。

至於港股今日亦反彈，只係高開低走，暫未能一舉向上挑戰20日線(24186點)及反彈黃金比0.382即24200點。恒指高開416點，見23791點半日高位後，升幅收窄至113點，見23466點半日低位。中午收市前升幅略為拉闊，中午恒指報收23634點，升281點；國指則報收9594點，升147點。

恒指未能向上一舉突破，當然同20日線阻力，及24500為2018年低位阻力較大有關，加上周一為期指結算日，唔排除呢兩日大戶壓住大市轉倉，預計反彈或要待下周一結算完先可以繼續。阿Man仍然深信反彈浪未完，尤其睇埋牛熊證街貨比例，更加相信只要過咗期指結算，大市將繼續向上殺熊。不過咁港股要完成反彈浪0.382唔難，即係24200點，至於下一個位24500，亦係2018年低位，呢兩個位嘅阻力唔細，再進一步向上反而就要有更利好消息推動。

超人父子增持長和系股份，長和(00001)升近6%，長實(01113)則升近5%，較為矚目嘅係長江生命科技(00775)一度升近五成，最終升35%後停牌。其他重磅股以友邦(01299)表現較佳，半日升2.5%，已為大市貢獻大市61點升幅。騰訊(00700)半日升0.4%，盤中高點為390元，暫未有本事重返400元。至於騰訊能否持續反彈，要留意372元守唔守，當然最理想係375至377元都守得住。至於大笨象(00005)只係靠穩無升跌，弱就係弱，今明兩年仲暫停回購，失去動力亦係預料中事。不過喺疫情影響底下，集團亦暫緩裁員計劃，都算有啲社會責任。

雖然東京奧運會將要押後一年，但反而掃除不明朗因素，體品股反彈，李寧(02331)公布業績較去年大升逾倍，中午大升16%，其他體品股閒閒地升4%或以上。

雖然阿Man相信大市仍處於反彈浪中，但要擺脫弱勢回升言之尚早，買貨仍要分段進行，都係吼回調嗰日接貨安全啲，急升當日就無謂高追。