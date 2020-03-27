港股直擊 即巿股評

憧憬美國通過兩萬億美元救市方案，加上隔晚聯儲局主席鮑威爾稱仍有足夠彈藥撐市，隔晚美股爆升過千點，港股亦反彈，但未有跟足美股狂飆，半日只彈近300點收市。

受美股沖喜，恒指高開416點報23768，一度升幅擴至438點，高見23791，創3月13日以來最高，但沽盤湧現，大市升幅大縮至113點，低見23466。不過，美滙持續向下，反映美元荒有所紓緩，港股重拾動力，最終半日升近三百點收市。恒指中午收造23634，升281點或1.2%；國指中午收造9594，升147點或1.56%，大市成交665.5億元。

聯儲局主席鮑威爾上日罕見接受電視採訪，表示局方最新行動不會造成長期通脹風險，而且也沒打算用盡彈藥，並強調仍有政策空間，借貸方面彈藥還沒有用盡。

另外，隔晚美滙跌穿100大關，收造99.35，跌1.7%，今早亞洲時段最一步下滑，最低見過98.84，再跌0.5%，最新造98.89，下滑0.5%。

藍籌股普遍上揚。騰訊(00700)升0.4%；中移動(00941)漲0.8%；友邦(01299)走高2.6%；工行(01398)升1.3%；建行(00939)漲1%；但滙控(00005)無升跌。

焦點板塊

長和系：美元荒紓緩，連帶英鎊亦反彈，本周英鎊兌美元已彈近5%，長和系跑出。獲李嘉誠及李澤鉅增持長和(00001)及長實(01113)，股價半日分別升6.4%及5%，長和更是表現最佳藍籌；長建(01038)升4%；電能(00006)升1.4%；港燈(02638)微升0.1%；長江生科(00775)推新冠肺炎檢測方案，股價一度爆升48.7%，隨後升幅縮至35.9%中途停牌。

體育用品股：表現亦標青，李寧(02331)去年多賺1.1倍，中午大升16%；安踏(02020)為4.4%；特步(01368)抽高5.8%；連帶裕元(00551)及申洲(02313)亦走高，半日分別升4.1%和3.9%。

濠賭股：廣東今早起實施隔離令，市場擔心打擊澳門博彩業，相關股份逆市下跌。銀娛(00027)挫3%，為包尾藍籌；金沙(01928)下滑1.3%；澳博(00880)跌2.2%；新濠(00200)降3.4%；永利(01128)跌2.4%；美高梅(02282)挫4.8%。

焦點股份

高偉(01415)：中午狂升39.1%。去年多賺1.1倍，建議派發每股24.264港仙末期息及每股特別股息22.3976港仙。

龍工(03339)：去年多賺43.6%，計劃派末期息25港仙，中午升6%。

中遠海運港口(01199)：半日揚5.9%。去年股東應佔溢利3.08億元美元，按年下跌5.1%，但收入10.28億美元，按年上升2.73%。

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