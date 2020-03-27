港股直擊 即巿股評

市場憧憬國會通過2萬億美元振興經濟方案，加上聯儲局主席鮑威爾開腔保證有足夠彈藥應付經濟需要，美股道指收市大升1351點或6.38%，報22552點，過去三日累計上升逾兩成。港股今早高開逾400點，惟未能挑戰二萬四關。

恒指高開416點或1.8%，報23768，之後曾升438點，高見23791點後升幅收窄，截至10時24分，恒指僅升113點，報23466。

國企指數報9526，升79點。

上證指數現報2778，升14點或0.5%。

受李嘉誠父子增持的消息刺激，長和(00001)及長實(01113)今早分別高開4.6%及5%，最新升3.9%及4.2%。

騰訊(00700)高開2.1%，報390元，最新僅升0.3%。

平保(02318)高開2.6%，報78元，現僅升0.2%。

友邦(01299)升1.6%，報68.7元，暫為今早表現較好之重磅藍籌。

中石油(00857)去年純利按年跌13.9%，股價今早跑輸，最新跌1.2%。

申洲(02313)升近5%，暫為表現最好藍籌。

憂廣東隔離令打擊博彩業，濠賭股逆市跌，銀娛(00027)跌3%，暫為表現最差藍籌。

業績股方面，李寧(02331)去年多賺1.1倍，股價最新急升一成二。