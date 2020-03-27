港股直擊 即巿股評

噚日成功Day trade咗隻恒指牛(61363)，怕嘅係唔知美股會發生咩事；到夜晚美國公布上周首次申領失業救濟人數急增至328.3萬，為歴來最多，遠高於市場預期，講緊呢粒數係比上次公布嘅多咗10倍！朋友whatsapp group即刻彈出message：今晚美股有難啦。

朋友有呢個諗法真係一啲都唔出奇，只係一個好直線嘅諗法；誰不知美股高開，最後道指又升逾1300點收市。今朝睇返啲新聞，話因為憧憬美國國會會通過2萬億美元嘅振興方案，同埋聯儲局主席鮑威爾話會保證有足夠彈藥應付經濟需要。是但啦，股市上原因唔重要，結果先重要。

依家9點27分，仲有3分鐘正式開市，恒指就梗係隨外圍造好，開市彈416點，報23768點，換言之第一層熊證街貨23600至23699點未開市先死，呢度有相當於76張期指。23700至23799點變成最貼價熊證街貨層，有相當於148張期指，不過都應該凍過水。

搭正9點30分啦，但都係睇埋牛證嗰邊先，最貼價牛證街貨為23000至23099點，同開市價比有700點差距。風水果然係輪流轉，之前大跌市個市就算出現技術反彈，都彈唔到近熊證街貨，如果無咩事嘅話，應該都唔會高開完400幾點之後倒轉頭向下衝700點嚟殺第一層牛證街貨，為嗰12張期指做咁多嘢？係嘅話真係出黑人問號。

坦白講，開市聽到有聲音話恒指有機會挑戰24000點關口。依家9點34分，啱啱開咗市4分鐘，暫時見恒指都仲好似未瞓醒咁，不過，按照過去咁多次面對大市悶局或者技術分析同街貨圖成背馳嘅情況，確係10次有9次點都係街貨圖會贏，都係嗰句：街貨唔打靶，用嚟對沖嘅期指唔沽出，都係無錢入袋；你同我都要開飯，大行食嘅更加大啖，恒指牛(63090)，收回價22818點，同現價(9點40分mark23686點)有868點差距，27倍槓桿應該做day trade不錯，一如以往，吼5分鐘SlowSTC(14,3)見超賣時小注落場，day trade為上。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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