港股直擊 即巿股評

隔晚美股續第三日急彈，ADR預示港股今早挑戰兩萬四關，另外四隻重磅內銀公布業績。

道指收市仍升1351點或6.38%，報22552點。標指及納指分別上揚6.24%及5.60%，收報2630點及7797點。此前，美股三大指數已經連漲兩天，道指過去三日累計上升逾兩成，創1931年以來最大三日累計升幅。

美國勞工部公布，截至3月21日止當周，首次申請失業救濟人數達328.3萬人，創紀錄新高，按周增加300.1萬人，市場預期為170萬人。美國去年第四季GDP按季年率終值增長2.1%，符預期。

美國民主黨眾議院議長佩洛西預期，周五將大比數通過2萬億美元刺激經濟法案，暗示或再派錢。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價全線上升，滙控(00005)ADR折合港元計收報46.71元，高1.01元；騰訊(00700)ADR收報396.11元，高14.31元；國壽(02628)ADR收報15.72元，高0.6元；中海油(00883)ADR收報7.69元，高0.11元；中石油(00857)ADR收報2.58元，高0.01元；中石化(00386)ADR收報3.67元，高0.06元；中移動(00941)ADR收報58.01元，高1.46元；聯通(00762)ADR收報4.59元，高0.14元；中電信(00728)ADR收報2.34元，高0.05元。

ADR港股比例指數報24006點，較港收市高654點。夜市期指收報24020點，升845點，較昨日恒指收市23352點，高水668點，成交52936張。恒指昨收報23352，跌174點或0.74%。

焦點股份

中國石油(00857)：去年股東應佔溢利456.82億元人民幣，按年下跌13.87%。每股連特別息合共派息0.06601元人民幣。

中信銀行(00998)；去年盈利480.15億元人民幣，按年增長7.87%，每股派末期息23.9分人民幣。

海通證券(06837)：去年純利95.23億元人民幣，按年增長82.75%。

濰柴動力(02338)：去年盈利91.05億元人民幣，按年增長5.17%，每股派末期息13.6分人民幣。

香港電視(01137)：去年底止全年虧損擴至2.9億元。副主席王維基表示，今年首季GMV雖然強勁，但環球經濟、本地政治環境、歐美復產時間難料，故今年GMV目標較為保守，預計全年升幅為22%。

多家公司公布業績，藍籌有：建行(00939)、工行(01398)、中行(03988)、中銀香港(02388)、交行(03328)、碧桂園(02007)、神華(01088)和中信股份(00267)。較受關注有：聯塑(02128)、潤泥(01313)、華晨(01114)、中興(00763)和青島啤(00168)。

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