港股直擊 即巿股評

免讀者浪費時間，先提出三大假設：

1.) 手頭有少量資金，未來24個月沒有收回壓力。

2.) 心理能承受波動和相對高風險投資。

3.) 有承受虧損能力。

歐美抗疫措施帶點達爾文主義，很殘忍，在生死面前，很多文明建設彷彿不再存在。

捱得過就是贏家。

即使經濟復甦來得快，當中痛苦期無人知捱多久。醫藥、內需和科網股陣痛過後當然會迅速站穩，今天不大談近乎常識的操作。

另一題材就是重災行業的生存贏家。可以用「EJFQ精明選股」搜尋，條件如下：

一般選項：「主板」、「沒有警號」

技術分析：「1年高低位：高位回落最少70%」

EJFQ加強版選項：「5個以上分析員評級」、「預測股息率高於5%」

現時結果其實不多，只有兩隻：正通汽車(01728)和新秀麗(01910)。

當中昨日收市EJ Market提到捕捉喼神新秀麗多時，就是以此組選股條件部署。如不合心水，可持續用此組條件觀察，直到有合意股份出現。

稍為積極做法，可把「高位回落最少70%」放寬為「高位回落最少50%」，結果會大增至34隻，不乏藍籌和焦點股，但嫌跌得未夠甘。

選股以最傷行業，如：汽車生產商和零件商、出口、航空航運、體育用品和優質本地地產股為優先，當中又以國企或歷史悠久股份行先。

持股起碼直到2021年業績放榜，即2022年3月底左右，給予時間企業翻身，屆時初見成果，行業整合後甚或有驚喜。每半年可根據復甦作調整，止蝕位訂平均價15%，不建議重倉部署。

陳鎮強

信報高級分析員

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