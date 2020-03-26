港股直擊 即巿股評

港股高開低收，恒指高開77點，報23604點創逾一周高，甫開倒跌，曾挫363點，低見23163，但美國參議院通過兩萬億美元財政刺激計劃，以應對新冠肺炎疫情，恒指一度止跌回升，不過午後重拾弱勢，一度跌逾兩百點，最終收報23352，跌174點或0.74%。

北水淨流入降至18.22億元，為3月4日以來最低淨入金額。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水轉沽科技，騰訊(00700)有3.97億元淨走，為3月11日以來首次錄得北水淨流出；美團(03690)有1.75億元淨走；中興通訊(00763)有2249萬元淨走；小米(01810)有4342萬元淨走。相反，中芯(00981)有3340萬元淨入。

中資金融股方面，建行(00939)淨入降至3.78億元；新華保險(01336)有6265萬元淨入；太保(02601)有4207萬元淨入。相反，平保(02318)有1.67億元淨走；國壽(02628)有108萬元淨走。

藍籌港交所(00388)有8873萬元淨入。

安踏(02020)有7003萬元淨走。

內房方面，融創(01918)有7597萬元淨入；恒大(03333)有218萬元淨走。物管保利物業(06049)有9911萬元淨入。

醫藥股方面，藥明生物(02269)有3190萬元淨入；復星醫藥(02196)有2512萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、建行、太保、國壽、中芯、融創、新華保險、平保、恒大及港交所。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、中興、美團、建行、小米、中芯、保利物業、安踏、藥明生物及復星醫藥。