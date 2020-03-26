港股直擊 即巿股評

大摩指亞洲及新興市場風險與回報未見吸引，加上市場仍擔心全球新冠肺炎疫情，港股兩日飆1831點後，全日吐過百點，仍守十天線(現處22841點)收市。

恒指高開77點，報23604，但已是今早高位所在，大市迅速升勢不保，一度倒跌363點，低見23163，但美國參議院通過兩萬億美元財政刺激計劃，以應對新冠肺炎疫情，恒指一度止跌回升，惟午後大市重拾弱勢，一度跌逾兩百點，尾市跌幅收窄，收市競價時段嘜高，最終恒指收造23352，跌174點或0.74%。國指收造9447，跌81點或0.86%，大市成交1217.79億元。

整體大市上升比率49%，下跌比率51%。

即月期指跌443點或1.9%，報23175，低水177點，成交17.68萬張。

道指期貨最新造20802，跌224點或1.1%，標指及納指分別跌1.46%和1.5%。

摩根士丹利亞洲及新興市場股票策略部主管郭強盛(Jonathan Garner)稱，雖然各國央行及財政部門已作出反應，但多國新冠肺炎疫情仍未受控，加上亞洲及新興市場股市現水平的風險與回報(Risk/Reward)未見吸引，暫不建議投資者即時建好倉，但相對而言，中國及日本的股市料可跑贏區內市場。

另外，美國參議院以96票對0票通過，兩萬億美元新冠疫情經濟刺激議案，之後會提交眾議院表決。

藍籌股大致受壓。滙控(00005)跌1.3%；工行(01398)下滑1.7%；吉利(00175)降2.3%；銀娛(00027)下滑1.9%；中信股份(00267)插5.7%，為包尾藍籌；華潤置地(01109)核心盈利差過預期，收市挫5%；中海外(00688)上年收入遜預期，全日降2.3%；但大和上調瑞聲(02018)評級至「跑贏大市」，全日漲4.9%，為表現最叻藍籌。

焦點板塊

食品股：統一(00220)去年多賺三成，但遭大和降目標價，全日跌1.7%；康師傅(00322)挫4.7%；旺旺(00151)降2%；日清(01475)跌1.1%；蒙牛(02319)去年多賺35%，但料疫情或影響上半年銷售，股價跌1.3%；現代牧業(01117)挫5.2%。

石油股：油價午後跌幅擴大，石油股受壓。中海油(00883)削減資本開支及產量目標，收跌0.9%；中石油(00857)收市後公布去年少賺14%，今日跌2.3%；中石化(00386)下滑1.1%；中海油服(02883)年盈利大升34倍，全日也挫5.5%。

醫藥股：個別走強，復星醫藥(02196)新冠病毒測試劑盒，獲藥監局應急審批，全日抽升11.9%；新華製藥(00719)大升8.6%；東陽光藥(01558)升6.6%；康哲(00867)升3%；石藥(01093)升1.9%； 綠葉製藥(02186)升3.1%。

焦點股份

香港電視(01137)：全日升4.4%，並錄六連升，成交有9380萬元。集團收市後公布去年虧損擴大至2.9億元，不派息。

平安好醫生(01833)：獲大摩首予「增持」，目標睇74元，收市升3.4%；同獲大摩首予「增持」的阿里健康(00241)，收飆5.9%。

萬咖壹聯(01762)：去年業績轉賺，但午後愈跌愈急，更創上市低位，收市插9.7%，成交有654萬元。

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