即巿股評 港股直擊

隔晚美股表現仍然反覆，早段美股一度下跌，至中段扭轉跌勢回升，最多升逾千點，但收市前臨尾香，皆因又再傳出救市方案遇阻，升幅大大收窄，納指更倒跌。至於今日港股同樣反彈，連跌兩日後，今早恒指高開77點，見過23604點超過一星期高位後倒跌，最多跌363點，見過23163點半日低位。其後A股跌幅收窄，港股再度倒升，至中午收市則打回原形。恒指半日報收23527點，無起跌；國指則升18點，報收9548點。

繼美國聯儲局宣布無限量買債之後，歐洲央行亦推相同措施，各國央行以貨幣及財政政策救市，各地股市終穩定落嚟，反彈亦正常。一如阿Man所料，大市喺21000水平已搵到短期底部，反彈浪展開，不過仍然反覆，呢啲時候都係摸石過河，見步行步。

睇番今日重磅股繼續由騰訊(00700)做火車頭，若非騰訊撐起半邊天，銀行股表現咁弱，個市半日又點可以企得定。已經講過騰訊企定定喺375元樓上，反彈會持續，短線喺388元有阻力，過得到就向上挑戰400元。唔少缸邊友都畀大笨象(00005)達8厘嘅年息率吸引，但阿Man已講過息即是凶，大笨象高息率係假象，主要係股價碌咗落山，年息率睇落梗係高。其他藍籌股表現平平，已派成績表嘅瑞聲(02018)今日彈6%，表現最好。

港股反彈唔知可以維持幾耐，暫時大市仲守住10日線(22849)樓上，反彈浪可持續。其實今次受疫情影響而爆發嘅全球性股災，港股表現已唔算最差，有個別板塊一直跑贏大市，講緊嘅係物管股，個別物股管更喺跌市當中持續破頂創新高，強到你唔信。

望住已創新高嘅物管股有畏高症，不妨睇啲已出咗業績，好似奧園健康(03662)日前公布截至2019年12月底至嘅全年業績，年內，集團毛利約為人民幣337.1百萬元，較2018年上升約61.4%。毛利率為37.4%，維持高於平均的水平。2019年，集團淨利潤約人民幣163.1百萬元，按年上升108.3%，權益回報率為33.5%。每股基本盈利為人民幣23.78分，建議派末期股息每股人民幣9.0分。

奧園健康上市一周年，2019年業績表現唔錯，盈利亦見迅速增長，集團繼續鞏固物業管理服務及商業運營服務行業的地位，並對外拓展及優質獨立第三方合作，積極調整並豐富管理組合，提升競爭力。同時運用『健康+科技、健康+生態』嘅創新發展模式，積極發展大健康產業，探索社區養老，健康管理機會。同時積極將服務延伸至康養及醫療美容領域，提升服務能力與品質。未來奧園有能力成為國內領先健康生活服務集團，值得睇高一線。技術走勢方面，成功收復10日線後，目前喺7元水平仍待突破。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)