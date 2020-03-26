港股直擊 即巿股評

隔晚美股曾飆過千點升幅削大半，內地A股亦向下，但美國參議院通過財政刺激計劃，令港股曾挫363點後，半日止跌回升收市。

恒指高開77點，報23604，但已是今早高位所在，大市迅速升勢不保，一度倒跌363點，低見23163，但美國參議院通過兩萬億美元財政刺激計劃，以應對新冠肺炎疫情，恒指止跌回升，最終恒指中午收造23527，微升不足1點；國指中午收造9548，升18點或0.19%，大市成交672.7億元。

藍籌股個別走。騰訊(00700)升1.2%；中移動(00941)漲1.7%；大和上調瑞聲(02018)評級至「跑贏大市」，半日飆6%，為表現最叻藍籌；滙控(00005)跌1.5%；工行(01398)下滑0.8%；中信股份(00267)跌2.8%，為包尾藍籌。

焦點板塊

物管股：上日獲大和升目標價的中海物業(02669)，股價創上市新高，中午升2%；永升(01995)亦創上市高，中午漲4.2%；其他物管股表現亦向好，碧桂園服務(06098)升0.7%；佳兆業美好(02168)升3.6%；濱江(03316)抽升6.5%；新城悅(01755)漲4.5%；興業物聯(09916)升4%。

內房股：市場續憧憬人行或降存款利率谷經濟，內房股仍受捧。合景(01813)去年多賺1.4倍，半日飆9.3%；美的置業(03990)升6.5%；SOHO中國(00410)飆6.6%；今日公布業績的富力地產(02777)升7.1%；恒大(03333)續彈7.3%；但中海外(00688)及潤地(01109)分別跌0.8%和1.9%。

焦點股份

香港電視(01137)：中午大升6.6%，暫錄六連升，中午成交有5710萬元。集團將於今日公布業績。

平安好醫生(01833)：獲大摩首予「增持」，目標睇74元，半日升3.5%；同獲大摩首予「增持」的阿里健康，中午也漲4.9%。

郵儲銀行(01658)：去年多賺16.48%，每股盈利72分，派末期息21.02分，中午仍跌2.8%。