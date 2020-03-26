即巿股評 港股直擊 香港財經

當一眾投資者仍在苦候「疫情」是否確實受控、是否有國家「提煉」出解藥之際，美國突然急不及待要在本周擬推出「無限」量化寛鬆救市方案，希望能挽救將面臨嚴重衰退的經濟，此舉是否有效，相信還需拭目以待；但消息一出，美股在短短三個交易日裏，由暫時的本月低位18442，抽升至近21000水平。

受惠於美股「轉勢」，港股亦不甘示弱，由暫時的本月低位21139，迅速反彈至以昨天計算的23500水平，氣勢一時無兩。這次的反彈，筆者認為僅是因為跌得過急而出現的技術性反彈；正所謂「無病何須食藥」，美國這次更是食「重藥」，相信是因為所有數據顯示，是次受「疫情」所累，美國經濟前景已是「水浸眼眉」，世界各地的政府亦立即「有樣學樣」推出類似的方案，挽救自己國家的經濟，反映未來經濟前景亦相當堪虞，未敢樂觀。

筆者認為，畢竟「新冠狀病毒」仍未有靈丹妙藥可以解決，人民仍要活在惶恐之中，每日要留意確診數字，所以現階段世界各國包括香港，推出不同的救市方案，可能仍是「遠水未能救近火」，所以投資者不可掉以輕心，在投資路下時刻仍要保持清醒，不可掉以輕心。

談回港股，情況應與美股看法相若，一日疫情未解決，百業難以有前景，香港經濟前景亦不用多提。港股反彈至此現水平，相信會呈現反覆及波幅收窄；進取型投資者，可選擇阿里巴巴(09988）作偷位短炒；保守型則可選擇高息代表，領展(00823)亦是「好息之徒」之選。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗