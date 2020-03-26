即巿股評 港股直擊

美國出動過萬億刺激經濟措施，以及聯儲推行無限QE，直接買企業債救市，美股及港股短期底部已出現，恒指的拋物線SAR指標本周二出現掉頭向好訊號，係一個月來首次，今早恒指雖然一度回吐三百幾點，但好快又見買盤承接，短期恒指有力反彈至24200點附近，即今年高位29174跌到21139，反彈0.382黃金比率的位置。

不過，始終大跌之後，上方蟹貨壓力龐大，中短期好有機會回落，營造「第二隻腳」，時間可能是五窮月，會否再下試21139甚至更低位置，要視乎疫情對全球經濟衰退，企業債務會否爆發危機，以及市場對盈利預測及估值下修情況，投資者仍然要做好風險管理，市場將持續波動。

觀察券商目標價調整

全港大概2500間上市公司，其實有近七成八股份並無獲得券商的分析員覆蓋，只有約570隻股份獲券商給予評級。目標價較兩星期前遭到分析員調低的股份多達395隻，市值較大而目標價下調幅度較多的股份包括：中海油(00883)、恒大(03333)、中石油(00857)、長和(00001)、太古(00019)、舜宇光學(02382)、國泰航空(00293)等，暫時這些股份可能有反彈無轉勢。

至於目標價較兩星期前獲得上調的股份只有63隻，大部分為本月公布業績，當中有33隻獲八成以上分析員建議「買入/增持」。市值較大而目標價上調幅度較大的包括:碧桂園服務(06098)、平安好醫生(01833)、華潤水泥(01313)、金蝶國際(00268)、藥明康德(02359)及雅生活服務(03319)，反映物管股近期成為逆市奇葩其實有跡可尋。

中煉化估值修復未完

目前散戶樂此不疲炒殘股翻身，但殘不殘要看估值，今早在公仔箱叫留意石化煉化工程(02386)（下簡稱「中煉化」）為「港股通」(深市)股份，2013年5月公司以10.5元招股，公司主要從事煉油、石油化工工程、儲運工程的總承包業務。公司在本周初公布去年營業收入按年增長11%；實現淨利潤21.84億元人民幣，按年增長30%；全年股息每股0.320元人民幣，按年大幅增長43%，全年派息比率為65%，較對上一年有所提升。

公司復工情況良好，管理層預計4月份產能的利用率可達90%。受疫情的影響，部分合同簽訂進度有所推遲。但是海外市場新簽訂單有不錯表現，這是近些年來比較突出的。從現階段內地要求增加投資的大環境下，之前已簽訂的項目相信投入還會跟進及投完。管理層認為油價下跌，對於中煉化是機遇大於挑戰。

中煉化財務狀況穩健，基本上呈淨現金狀態，市場上有8間券商給予中煉化投資評級，其中7間建議「買入/增持」，平均目標價6.82元，較現價有近1.2倍潛在升幅。預計今年核心盈利進一步增長三成，預測市盈率只有4.4倍，較中位數低2.6個標準差；預測市賬率只有0.4倍，較中位數低3.5個標準差，預測股息率高達12.5厘，難怪有人視中煉化係下一隻被私有化之國企。

策略方面，近日低位以大成交勁彈，昨日升一成，但因為估值低殘，應該尚有反彈空間，今早介紹前約3.15元，之後高見3.28元，升半成，回落可收集，中線上望3.8元，跌穿2.6元止蝕。留意除息日係5月13日，末期息折算約0.233港元。

羅崇博 (杜比)