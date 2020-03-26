港股直擊 即巿股評

話說我有位舊同事「燈神」，即係之前話買人仔、買澳紙，仲計劃買英鎊嗰位，結果早排啲滙全數攬炒。跟手佢見油價回升時就Put隻中國海洋石油(00883)(撻全朵係有原因，睇埋落去就會明)，隻Put仲係我幫佢揀，好啦，賺到啦，又心思思想去反手Call返隻883，然後有一日佢同我講入咗隻(14621)，咁當然我無理到啦，錢又唔係我嘅。但過咗一陣佢先發現原來(14621)嘅underlying係中國海外(00688)。須知道係輪證上，883嘅簡寫係「海油」，而688嘅簡寫係「中海」，但883全名為「中國海洋石油」，又有「中」，又有「海」，當下嗰刻都真係得啖笑，好彩呢兩日個市生性，佢先至倍感安慰。

我只能夠話佢係「傻人有傻福」，咁當然啦，有時我哋落場嘅都會發覺「運氣」係會增加勝算，畢竟喺股市上係無必勝方法。就好似噚日咁，諗住跟市升上去，trade隻恒指牛(60628)。過咗一個朝早，恒指5分鐘圖上SlowSTC(14,3)回極都係2X呢啲位，(60628)繼續收喺籠底。至咗下晝大約1點30分到，恒指發力再升過，well，這些機會不是我的。

依家9點38分，恒指開咗市，開市報23604點，先將第一層熊證街貨23500至23599點收檔，呢度就只有7張期指街貨啫。開後恒指跌幅有所擴大，暫見跌248點，做緊23279點，日線圖上見今日粒燭同噚日個水平差唔多。

SlowSTC(14,3)上升勢頭暫時仲見到，而MACD雖然仲處於熊區，但「牛差距」出現咗；而14RSI勢頭就有啲向下，DMI就同噚日一樣。總括而言：好壞參半。

睇返牛熊證街貨圖先。頭先講咗熊證第一層開市時已被打靶，換言之依家最貼價嘅係23600至23699點，呢度有相當於128張期指；至於牛證最貼價層追升至23000至23099點，而呢度就只得4張期指街貨。

事實上，牛熊兩邊街貨，如果講近嘅話就真係唔多，講緊一係要落到22000點樓下，或者24000點以上，中間呢個遺千點嘅Gap位，只能估計係市場對於幾百至過千點嘅波幅習慣咗，所以先至擘到嗰重貨區重咁鬼闊。

如果按目前牛熊證街貨分布，熊證嗰兩層過百張期指點都比牛證得100張都無嘅街貨層為吸引；再者，熊證最多新增街貨區域只係第五層街貨位，呢度有相當於263張期指(可想而知啲街貨真係少得可憐)。

街貨少又點？班友仔都要開飯架，恒指牛(61363)，收回價23028點，全城第二貼價牛，同現價有逾570點差距，槓桿最高，同噚日策略一樣，吼5分鐘圖見超賣落場，更重要嘅係：唔買唔使死。(Underlying無錯架啦，放心啦)

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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