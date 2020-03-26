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今日 09:28 港股直擊 即巿股評

恒指高開77點 友邦高開近3%

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隔晚道指曾再飆升過千點，但傳出多名國會參議員反對救市方案並提修訂，美股道指收市升幅收窄至近500點，納指更倒跌。恒指兩日飆1831點後，今早輕微高開。

恒指高開77點報23604，國企指數低開77點報9452。

騰訊(00700)高開1.6%報386元。

昨日急彈的友邦(01299)再高開2.8%報70元。

平保(02318)高開0.6%報76.2元。

建行(00939)低開1.9%報6.21元。

蒙牛(02319)去年多賺三成半，股價今早高開2%。

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