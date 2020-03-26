港股直擊 即巿股評

美國白宮和參議院周三就總值2萬億美元的刺激經濟方案達成共識，加上聯儲局前主席貝南奇(Ben Bernanke)稱經濟很快會反彈，隔晚道指曾飆過千點，但傳出多名國會參議員反對救市方案並提修訂，美股升幅大縮，港股兩日飆1831點後，ADR預計港股仍有望高開。

聯儲局前主席貝南奇稱，新冠肺炎對經濟衝擊接近天災，但非大蕭條，道指開市即升超過700點，隨後雖一度倒跌166點，低見20538點，但迅即V彈，最多飆1315點，高見22019點，但傳出多名國會參議員反對救市方案並提修訂，當中包括美國民主黨總統參選人桑德斯(Bernie Sanders)，拖累美股尾市升幅大縮，最終收市只升495點或2.39%，報21200點。標指周三曾漲5.0%，收市縮窄至只升1.15%，報2475點。納指曾攀高3.4%，收市倒跌0.45%，報7384點。

白宮的刺激經濟計劃中，據報預備為航空及相關行業合共提供330億美元援助，消息推動波音股價飆逾24%，盤中曾急漲超過36%。Nike業績佳，收市急升逾9%；郵輪股表現亦省鏡，挪威郵輪及皇家加勒比郵輪分別大升24.3%和23.4%。

油價受消息影響波動，紐約期油早段曾升逾5%，後來因對需求前景的憂慮蓋過白宮經濟方案的正面影響而倒跌4.6%，收市回升2%，每桶報24.49美元；布蘭特期油漲0.9%，每桶收報27.39美元。

美國國會有望通過歷來最大規模的救市措施，經濟風險減少下，金價周三出現回吐，紐約4月期金收市跌27.4美元或1.7%，每盎斯報1633.40美元。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較普遍下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報46.05元，跌0.25元；騰訊(00700)ADR收報381.84元，升1.84元；阿里巴巴(09988)ADR收報182.74元，升3.04元；國壽(02628)ADR收報15.55元，升0.33元。

「三桶油」中海油(00883)ADR收報7.61元，跌0.04元；中石油(00857)ADR收報2.6元，跌0.03元；中石化(00386)ADR收報3.65元，無升跌。

至於電訊股，中移動(00941)ADR收報56.5元，升0.4元；聯通(00762)ADR收報4.64元，升0.07元；中電信(00728)ADR收報2.36元，微升0.02元。

ADR港股比例指數報23603，較周三恒指收市升75點或0.32%。

焦點股份

中國人壽：去年股東應佔淨利潤582.87億元人民幣，按年飆升4.12倍。每股盈利2.05元人幣，末期息派73分。

中海油：上年股東應佔溢利610.45億元人民幣，按年增長15.89%，每股盈利1.37元人幣，派末期息0.45港元，按年增加12.5%。

蒙牛(02319)：去年多賺35%至41.05億元人民幣，但稱部分產品運輸線路受限制，售點運作和產品周轉受到較大影響，從而影響2月至3月的銷售，以及上下游全供應鏈的正常運作。

蘋果概念股：摩根大通預期，受到新冠肺炎大流行的衝擊，蘋果可能要推遲一個月至兩個月，才能發布新一代iPhone，要留意會否影響相關股份表現。

海底撈(06862)：去年盈利23.45億元人民幣，按年增長42.44%，每股盈利44分；派末期息15港仙。

業績：中海外(00688)、潤地(01109)、港視(01137)、融創(01918)、藥明生物(02269)、李寧(02331)、海通證券(06837)等將於今日公布業績。