即巿股評 港股直擊

昨天恒指高開高走，過程甚反覆，全日波幅507點。恒指23527點，跌863點或3.81%，成交金額1511.62億元。國指收報9529.49點，升345點或3.76%；上證收報2781點，升59點或2.17%。三項指數都向好，以港股走勢較佳。

恒指最高升至23569點，創3月17日以來高位，最終以陽燭「陀螺」收市，呈2連陽走勢，收市水平重上10 SMA，是3月6日以來首次。MACD快慢線差距由負轉正，走勢轉佳。全日上升股份1359隻，下跌484隻，整體走勢向好。

蒙牛乳業(02319)公布2019財年收入上升近15%，至約人民幣790.3億元。其中液態奶收入增長14.3%，奶粉業務收入上升近31%，而冰淇淋收入則下跌約6%。毛利率按年上升0.2個百分點，至37.6%。盈利按年上升近35%，至人民幣41.05億元。末期息人民幣18.1分。集團另公布除武漢工廠由於疫情暴發尚在逐漸復工外，全國的生產基地均已投入正常生產和對市場的供應。然而，集團部分產品運輸線路受到限制， 售點運作和產品周轉受到較大影響，從而影響2020年2月至3月的銷售，以及上下游全供應鏈的正常運作。此外，集團2020年2月至3月額外成本增加。集團料疫情暴發可能會對2020年上半年度的銷售及財務表現産生不利影響，並難以量化其對本集團 2020年上半年度的影響。

美國參議院準備在3月25日表決2萬億美元的經濟刺激法案，據媒體引述消息人士指，方案中有2500億美元作為失業救助，有1300億美元為醫院提供協助，為航空業提供約500億美元，1500億美元為州和地方政府提供協助。不過，就在法案表決前出現變數，多名共和黨議員稱在關鍵的失業保障援助上未能取得共識，因而揚言延期表決。事件影響美股走勢，先升後回軟，升幅收窄或倒跌。道指及標指分別升2.4%及1%；納指跌0.5%。

夜期及ADR上升，料恒指可高開，若未能上破3月13日高位24184.48點，指數或調頭回軟，至15時才有望大反彈。(留意午後公布的歐洲及香港經濟數據)

個股

江西銅業(00358)的主要業務為銅的採選、冶煉和加工，貴金屬和稀散金屬的提取與加工，硫化工，以及金融、貿易等領域，並且在銅以及相關有色金屬領域建立了集勘探、採礦、選礦、冶煉、加工於一體的完整產業鏈，是中國重要的銅、金、銀和硫化工生產基地。公司產品包括：陰極銅、.金、白銀、硫酸、銅杆、銅管、銅箔、硒、碲、錸、鉍等50多個品種。

集團早前公布與控股股東江西銅業集團立財務資助協議，獲人民幣10億元的財務資助，為期90天，資助費率為1.89%，低於全國銀行間同業拆借中心於2020年2月頒佈的貸款市場報價利率為4.05%。財務資助是可滿足集團的發展及流動資金需求，並有效降低融資成本，並符合股東整體利益。

近日集團股價偏軟，但在金融科技系統出現搏反彈信號。股份上日收報7.17元，市盈率9.029倍，周息率3.172%。

岑智勇 獨立股評人