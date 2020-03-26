即巿股評 港股直擊

中美就新冠肺炎病毒源頭問題發生外交小風波，惹起爭議的「源頭」據稱是中國外交部發言人趙立堅3月中在社交網站發文提出質疑，病毒可能是美軍帶到武漢，文章引來美方強力反彈。

早在趙立堅發表網文之前，中國駐美大使崔天凱2月初接受美國CBS訪問時已指出，散播新冠肺炎病毒來自美國軍方實驗室是陰謀論，是十分危險的「瘋狂謠言」。崔天凱上周二（17日）接受美國傳媒Axios和HBO聯合節目訪問時表示，他認為這些謠言始於美國，重申他的立場沒有改變。被問到有關總統特朗普近日將新冠病毒稱為「中國病毒」的意見，崔天凱答道，世衞對於病毒命名有規則，就是要避免污名化，希望各界都能遵守世衞規則。他強調揭開病毒源頭是科學家的工作，不應由外交官或記者揣測。

但總統侵侵在18日的記者會依然將新冠肺炎叫做「中國病毒」，更強調「根本不是種族主義，它來自中國」；到了上周日，侵侵在白宮記者會坦言對中國有點不滿，又說「他們應該早些告訴我們（疫情）。」中方則反駁說北京早在1月已向世衞及美國通報新冠肺炎疫情，外交部發言人耿爽更批評「美方完全浪費了中方為全世界贏得的寶貴（抗疫）時間。事到如今，美方反而企圖詆毀他人，轉嫁責任，尋找替罪羊。」

正如崔天凱所講，揭開病毒源頭是科學家的工作，但疫情全球化的殺傷力，任何國家都希望不要與它的源頭有絲毫牽連。事實上，中美兩國在新冠肺炎爆發初時，都曾隱瞞或淡化疫情的嚴重性，侵侵3月初仍在Twitter指新冠肺炎確診及死亡個案遠遠少過美國每年都發生的流感（Flu），亦即暗示毋需太擔心。

周一本欄引Oaktree Capital創辦人Howard Marks指出，最大的投資失誤並不是由於資訊或分析，而是心理因素。事實上，心理因素或bias非但影響投資決定，2002年諾貝爾經濟學獎得主Daniel Kahneman研究證實，人的日常行為都有心理因素作用存在，據此，中美兩國政府初時淡化疫情，可能就因為（盡量避免引起群眾恐慌）bias思維的影響，由「疫魔」造成「心魔」。

返回港股，周二恒指大幅高開801點，全日在22383與22753點區間波動，收報22663，急升967點或4.46%。

有分析指昨天港股回升，主要是美國聯儲局推出無上限QE消息的刺激。然而，聯儲局此前已兩度突發減息和QE齊施，恒指直到現在才有反應，相信只是累積數千點跌幅後的極度超賣反彈。不過，大市對好消息有反應本身就是好消息，估計恒指將挑戰1個標準差計算的TrendWatch下降通道中軸阻力。

最後，EJFQ用戶Jerry Lau在周一本欄回應「跌穿26200點即時short期指對沖得唔得?」老徐的考慮是，恒指連續6日在26000至26200點的成交量密集區同時是最近幾個星期的最低區間爭持，一旦失守，估計會引發拋售潮，市況亦會相當波動。Jerry君亦說「最難管理係26200發上發落果陣時」。

老徐