即巿股評 港股直擊

港股昨天繼續造好，恒指收報23527點，勁漲863點，兩天合計上漲1831點(8.4%)，重新企於10天移動平均線之上。多個板塊也顯著走高，其中汽車股預期受惠大規模的刺激政策，表現相對突出，「龍頭」吉利(00175)兩天累飆18.8%；長城汽車(02333)及華晨中國(01114)更加凌厲，兩日抽升26%和30.8%。然而，宏觀經濟前景未明，車股報復式反彈後能否維持強勢成疑。

雖然中國本土新冠肺炎新增病例接近零，但疫情已重創今年首兩個月商業活動，即使企業在3月中旬可以完全復工生產，卻面對海外供應鏈無法配合，影響營運，而各項指標恐怕會持續惡化。事實上，研究機構「中國褐皮書國際」(CBB International)發表報告預計，內地第一季GDP或收縮10%至11%，並警告投資者要對中國的疲弱經濟作好準備。

內地汽車業早已隨補貼政策結束而步入漫長寒冬，疫症爆發可謂雙重打擊，整體汽車銷售連續20個月倒退，2月只賣出31萬輛，按年勁減79.1%，較1月跌幅擴大超過60個百分點；首兩個月累計汽車銷量為223.8萬輛，比2019年同期下挫42%。

疫情令客流萎縮，就算車廠延遲復工，經銷商庫存也明顯增加，附【圖】所見，中國汽車經銷商庫存預警指數長期處警戒線上，今年2月攀至81.2%，屬2012年有調查以來的紀錄新高，按月及按年分別抽升29.5個和27.7個百分點，反映市場需求極度低迷，經銷商營運壓力相當沉重。

值得留意的是，汽車產業在中國舉足輕重，其中銷售佔全國零售總額達25%，不但為GDP帶來4%的貢獻，行業合共僱用約470萬名員工，車企繳稅佔總稅收4.5%。有見及此，因應內地經濟走下坡風險漸大，中央年初開始已多番「出口術」，強調須刺激汽車消費，個別地方政府近日已紛紛響應，擬訂支持汽車業措施。

據了解，浙江省政府就鼓勵杭州有序放寬汽車限購、制定以舊換新和下鄉惠農政策、擴大二手買賣流通性，以及依法開放汽車改裝市場；市場又曾傳北京市正研究上半年或釋放超過10萬個購置新能源汽車配額等。投資者憧憬更多省市會推出有利行業銷售措施，甚至像2009年和2015年出台的大型振興計劃般立竿見影，可即時使汽車銷量增速由負轉正，並帶動全年恢復增長。

憧憬獲國策支撐，汽車股一連兩日急漲。根據EJFQ資料，汽車板塊從低位大幅反彈後，今年以來累計仍瀉21.2%，表現較國企指數及恒指略為遜色，在全部25個板塊中，排名處中下游的第15位。由於整體估值相對便宜，不排除車股尚有上揚空間，惟若內地經濟進一步轉差且失業率上升，將不利行業銷售，畢竟汽車是奢侈的大額消費項目。

信報投資研究部

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