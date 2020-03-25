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今日 18:13 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨流入57億 續掃建行 沽平保

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港股連續兩日反彈，恒指高開592點，重上十線(22936點)，早上曾升逾八百點，但之後獲利盤湧現，午後初段升幅曾縮至398點，低見23062，其後外電稱人行或降存款利率，買盤再度湧入，推動恒指最多升905點，見23569，收市飆863點或3.8%，報23527點。

北水淨流入57.41億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

中資金融股方面，建行(00939)有15.71億元淨入；太保(02601)有2.01億元淨入。不過平保(02318)有3.06億元淨走。

科技股方面，騰訊(00700)有6.76億元淨入；金山軟件(03888)有1.11億元淨入；小米(01810)有9566萬元淨入。相反，中興通訊(00763)有4536萬元淨走；中芯(00981)有1672萬元淨走；美團(03690)有1470萬元淨走。

其他藍籌方面，萬洲國際(00288)有1.72億元淨入；港交所(00388)有9494萬元淨入。

內房融創(01918)有6264萬元淨入。

醫藥股方面，藥明生物(02269)有3671萬元淨走；微創醫療(00853)有74萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、建行、中芯、小米、融創、太保、平保、金山軟件、美團及藥明生物。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：中興、騰訊、融創、港交所、小米、中芯、萬洲、金山軟件、微創醫療及美團。

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