港股直擊 即巿股評

周一本欄已率先警告大淡底慎防挾爆，昨晚美股三大指數報復式方彈，道指狂升2112點，創1933年來最大百分比升幅，儘管美股勁彈，但其實只喺區間上下大CHOK。

睇番標普500指數，標指由2月19日登頂，創史上最高的3393，之後急速調整，暫時在本周一晚(3月23日)在2191點見底，即足足調整1201點或35.4%，雖然昨日勁彈，但未升穿3月19日高位2466點，美股要升穿此阻力，全球股市在有望進一步反彈。

新冠肺炎由地區性擴散至全球，全球已經多國封城，雖然環球央行狂放水，但投資者依然擔心未來經濟出現1929年的大蕭條，相比1929年股市，其實亦有一定參考性。

當年標指在1929年9月16日收報31點登頂(圖一)，之後便大幅回落，情況與今日有幾分相似，在1929年11月13日17點見底，調整幅度達44.6%，比2020年跌幅更大(或者是當年無狂放水，今次全球央行卻狂放)，之後美股開始勁彈，雖然升穿黃金比率0.5，但去到0.618前已掉頭，之後美股持續大跌，跌到1932年1月6日低見4.4才摸底。

當然，現時情況未必見跟足1929年劇本，若新冠肺炎肆虐，全球股市就撐唔到好耐，但按目前走勢，只有標指升穿2466，標指有望反彈到2792點，即今次跌浪反彈一半(圖二)。

筆者作為黃金大好友，聯儲局無限放水後，金價已率先抽上，以今早最高見過1642美元計，由最近低位足足反彈一成三。

對沖基金Crescat Capital，在3月23日Investor Letter表示，建議投資者揸金或金礦股，更對比1929年前後及已被 Barrick Gold(GOLD)私有化的Homestake Mining股價比較，當美股持續調整時，Homestake Mining股價卻逆市向好。

值得留意是，1933年4月5日美國總統羅斯福下令禁止黃金流通，聯儲局以每盎司20.67美元回購美國國民手上的黃金，之後更提升到35美元，令聯儲局擁大量黃金儲備，亦帶挈Homestake Mining股價爆升，令Homestake Mining股價在1936年2月20日股價爆升到544美元，比1929年約70美元，足足狂飆6.8倍。

歷史會否在90年後的今日再度上演？我希望唔會。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

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