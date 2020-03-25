港股直擊 即巿股評

傳人行或降存款利率，加上憧憬美國國會通過兩萬億美元振興經濟方案，隔晚美股創1933年以來最大單日升幅後，港股今日進一步攀升，兩日勁彈1831點或8.4%，重上十天線(22936點)。

港股高開592點，報23255，早上曾升逾八百點，但獲利盤湧現，午後初段升幅曾縮至398點，低見23062，其後外電稱人行或降存款利率，買盤再度湧入，推升港股尾市最多升905點，高見23569，尾市回順，最終恒指全日仍飆863點或3.8%，收23527。

國指收報9529點，升345點或3.8%，大市成交1511.6億元。

整體大市上升比率74%，下跌比率26%。

即月期指升890點或3.9%，報23618，高水91點，成交18.23萬張。

道指期貨最新造21169，升561點或2.7%，標指及納指分別漲1.6%和1.7%。

英國《金融時報》引述知情人士透露，中國人民銀行可能會在未來幾天宣布降低基準存款利率。知情人士稱，人行正與商業銀行討論這一可能的舉措。如果成事，這將是2015年末以來首次，此舉意在幫助提高銀行的盈利能力，並鼓勵它們向企業和家庭提供更便宜的資金。

藍籌股大致造好。騰訊(00700)揚4.1%；友邦(01299)飆6.6%；大摩削港交所(00388)目標價，全日仍升3.7%；萬洲(00288)上年多賺31%，大和更升級至「買入」，全日飆11.2%，為升幅最大藍籌股；創科(00669)抽升9.5%；中移動(00941)跌0.9%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

體育用品股：Nike業績標青，刺激申洲(02313)抽升10.7%；裕元(00551)也急揚9.3%；安踏(02020)業績後被大摩降目標價，但仍稱已屆長線吸納時機，全日飆9.2%；李寧(02331)急升7.4%；特步(01368)漲3%；寶勝(03813)炒高11.4%；滔摶(06110)抽升一成。

內房股：人行正考慮下調存款利率消息沖喜，內房股午後應聲炒上，早前捱沽的恒大(03333)全日急升20.6%；融創(01918)大升7.2%；中海外(00688)漲4.6%；潤地(01109)升5.8%；萬科(02202)急揚5.8%；奧園(03883)急升9%；旭輝(00884)大升10.5%；龍光(03380)彈升8.4%；合景(01813)飆6.9%；時代中國(01233)飆8.3%；龍湖(00960)抽升8.9%。

汽車股：內地多個地區表示正制定汽車刺激政策，其中廣州市發改委午後表示，相關政策實施細則正在抓緊制定，汽車股再度炒上。吉利(00175)抽升7.3%；廣汽(02238)彈升6.2%；東風(00489)抽升9.2%；比亞迪(01211)急揚8.6%；北汽(01958)彈升7.6%；華晨(01114)再勁彈14.5%；長汽(02333)炒高12.5%。

航空相關股：歐美航空股隔晚急彈，連帶本港上市的航空相關股亦抽升。南航(01055)勁飆8.5%；國航(00753)升5.4%；東航(00670)彈升6.2%；國泰(00293)急揚7.4%；中銀租賃(02588)爆升17.2%；中飛租賃(01848)急揚5.7%；擁飛機租賃業務的新創建(00659)及長實(01113)，全日分別升5.9%和5.4%。

焦點股份

瑞聲(02018)：中午公布去年盈利大幅倒退41%，毛利率降8.6個百分點至28.6%，按年下跌8.6個百分點，全日升4.3%，成交有11.4億元。

信利(00732)：全日大升14%。料去年擁有人應佔未經審核綜合溢利，將按年大幅增加約6倍至5億元以上。

昆侖能源(00135)：今日急升23%，成交有2.7億元。集團公布去年純利55.51億元人民幣，增長19.8%，末期息26.3分，上年同期派23分。