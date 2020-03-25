即巿股評 港股直擊

期待已久嘅報復式反彈，終於隔晚喺美股出現，道指狂升2112點，升幅超過11%，為1933年以嚟最大單日升幅，標指跟納指亦分別錄得9及7%升幅。全靠美國國會終於就2萬億元救市方案接近達成共識，加上聯儲局QE，無上限買債，而道指跌近萬八水平，已較高位回落近四成，嚴重超賣下反彈亦好正常。港股繼噚日反彈後，今日反彈持續，但逼近23500水平見阻力，回吐一下至23000水平上面整固一下，反彈先有條件繼續反彈之路。

恒指高開592點後，重返10日線(22903點)後，升幅一度擴大至825點，見23488點半日高位。其後升勢回順，升幅收窄至412點，見23076點半日低位後，暫時守於23000水平。恒指中午報收23143點，升479點；國指升191點，報收9375點。

重磅股個別發展，龍頭騰訊(00700)一如所料升抵375元，早段曾見381.6元，375至380係初步反彈阻力，早兩日已講咗，暫時只要騰訊守喺372元樓上，反彈仍有機會再向上挑戰388元，至於能否重上340元，目前言之尚早。另一重磅股友邦(01299)半日反彈逾5%，表現唔錯，不過要重上70元水平，似乎仲未夠動力。至於大笨象(00005)都算樣衰，反彈乏力，半日最高見46.35元，但中午仍要倒跌，叫做險守45元，話咗博反彈揀新經濟股，傳統股經過呢一輪跌浪，即使跌勢止住，亦只會喺低位橫行，反彈力度有限。中移動(00941)係表現最差藍籌，半日跌1.5%。

疫情影響下，航空股首當其衝，人哋美國航空股就話有政府撐腰，但香港同內地嘅航空企業唔知有冇咁嘅福氣，但之前跌得太殘自然跟番個市反彈。整個板塊閒閒地彈超過4%，就連飛機租賃業務嘅相關股份亦借機反彈。

值得一提係油價反彈帶動石油股齊齊彈，不過阿Man一向對石油股都無乜好感，加上就算美國同OPEC就算達成協議，油價都只係止住跌勢反彈，好難講會大翻身，都係嗰句，石桶油反彈佢嘅事，我就一於當睇佢唔倒。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)