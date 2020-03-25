港股直擊 即巿股評

憧憬美國國會通過兩萬億美元振興經濟方案，隔晚美股創1933年以來最大單日升幅，港股延續反彈，一度彈逾八百點，重上十天線(22898點)。

恒指高開592點，報23255，開市已重上十天線，升幅曾擴至825點，高見23488，但高位獲利盤湧現，大市升幅收窄至412點，低見23076，最終恒指中午收造23143，升479點或2.1%；國指中午收造9375，升191點或2.08%，大市成交801億元。

藍籌股大致造好。騰訊(00700)升2.7%；友邦(01299)飆5.1%；大摩削港交所(00388)目標價，中午仍升2.2%；萬洲(00288)上年多賺31%，大和更升級至「買入」，半日飆8%；創科(00669)升6.7%；中移動(00941)為表現最差藍籌，中午跌1.5%。

焦點板塊

體育用品股：Nike業績標青，刺激申洲(02313)抽升9.4%，為升幅最大藍籌股；裕元(00551)也漲5%；，安踏(02020)業績後被大摩降目標價，但仍稱已屆長線吸納時機，中午升5.6%；李寧(02331)急升一成；特步(01368)揚6%；寶勝(03813)炒高10.6%；滔摶(06110)急升11.7%。

航空相關股：歐美航空股隔晚急彈，連帶本港上市的航空相關股亦抽升。南航(01055)半日飆8.5%；國航(00753)升4.6%；東航(00670)彈升6.2%；國泰(00293)急揚6%；中銀租賃(02588)抽升18%；中飛租賃(01848)急揚3.9%；擁飛機租賃業務的新創建(00659)及長實(01113)，中午分別升3.3%和3.1%。

金礦股：紐約期金創11年來最大單日升幅，金礦股再受捧，招金(01818)上日抽升15.3%，中午再升3%；山東黃金(01787)上日大升11.5%，半日升3%；中國黃金國際(02099)走高1.2%；紫金(02899)揚5.8%；SPDR金(02840)再升2.7%；金價抽升，連帶白銀亦炒上，對銀價敏感的中國白銀(00815)也漲1.8%。

焦點股份

信利(00732)：中午大升16.7%。料去年擁有人應佔未經審核綜合溢利，將按年大幅增加約6倍至5億元以上。

昆侖能源(00135)：半日抽升18.4%。集團公布去年純利55.51億元人民幣，增長19.8%，末期息26.3分，上年同期派23分。