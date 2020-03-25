港股直擊 重要通告

瑞聲科技(02018)宣布，截至去年底止年度業績，股東應佔溢利22.22億元(人民幣‧下同)，按年下跌41.45%，每股盈利1.84元。

瑞聲表示，鑑於在新冠肺炎爆發期間前所未有的情況下，為了最大限度地提高集團的流動性，建議不派發末期股息。

期內，收入178.84億元，按年下跌1.36%。毛利率為28.6%，按年下跌8.6個百分點。

單計第四季，瑞聲錄得純利7.57億元，按年下跌27.49%。收入53.05億元，按年增長9.65%。毛利率29%，按年下跌9.1個百分點。

瑞聲表示，新型冠狀病毒肺炎疫情爆發，已經在全球迅速蔓延，並將繼續對全球經濟造成重大影響，並可能影響消費者對智能手機的需求，預計今年上半年度出現經濟衰退，持續時間有可能會更長。

該公司稱，預計由於春節後的等待復工時間變長，價格壓力預期變高，以及消費者對收入降低的預期而影響購買智能手機的需求，將導致今年第一季度的收入、毛利和淨利潤受到不利影響

去年聲學業務收入81.7億元，按年下跌5.8%，毛利率為31%，下跌6.2個百分點。集團專有的超線性結構(SLS)聲學平台產品，去年底實現了65%的安卓發貨佔比目標，預計今年滲透率將進一步提升至80%。未來將發布更多版本的SLS產品。

光學業務收入10.7億元，按年增長94%，由於產品結構的持續改善和運營效率的提升，光學產品單價和良率均呈現上升趨勢，光學業務的毛利率有顯著提高。

另外，瑞聲宣布，主席許文輝將不會於2020年股東周年大會上尋求連任，並於股東周年大會結束後退任董事會。獨立非執行董事張宏江將在股東周年大會結束後獲委任為主席。