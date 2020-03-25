港股直擊 即巿股評

早晨，港股啱啱完咗個U盤，開報23225點，升592點。今日嘅升幅怕且都係承噚晚美股大升逾2,000點；而美股嘅大升都幾肯定係承周二(3月24日)亞股嘅升勢，睇落去好似正常，但只不過係噚晚無乜特別事發生，純綷接住落咁解。

先睇牛熊證街貨圖，噚日都有計過恒指由一直靠近牛證街貨，至大升後嘅今日，港股推一步推高後，久違了嘅熊證被打靶終於都出現。熊證首三層街貨全數被收回，呢三層夾埋有1318張期指，而熊證最貼價層亦上移至23200至23299點，呢度有相當於342張期指。

依家9點33分，恒指正式開市，升幅進一步擴大至逾700點，最高暫見23423點，換言之，熊證又有多兩被收回，呢兩層夾埋有372張期指，連同開市無仇報嗰堆，暫時總數係1690張期指。而最貼價熊證就再上移至23400至23499點，呢度就只有28張期指，講緊要上到去24200至24299點呢度，街貨相當於期指張數先至再有三位數出現。

至於下方牛證，今日見有唔少新增街貨層出現，而最貼價嘅已經追上至22300至22399點。本來牛熊兩邊最貼價街貨層受新增牛證街貨影響而有所收窄，但無計，恒指今日向上爆，牛熊街貨差距又拉遠咗。

再睇埋日線圖，呢兩個交易日恒指都用裂口彈升，今日收復埋條10天線(22921點)，技術上算叫做升破咗條「下降軌」，SlowSTC(14,3)、14RSI同MACD都有勢頭向上、轉好跡象，但就係怕條DMI，雖然+DI同-DI嘅差距努力地收窄中，不過反映力度嘅ADX就掉頭向下，唔通係想暗示升市力度不足？

噚日喺[下半part]講過讀者阿仁問嘅阿里巴巴(09988)，睇返日線圖見噚日同前日(23日)低位分別為$170同$170.2，嚴格嚟講都算係一個「平底」，今日隨市彈，叫做上返條10天線($179.71)同有見過$180以上，但已經呈高開低收。轉5分鐘圖睇SlowSTC(14,3)同恒指一樣，依家(9點49分)已經上到超買水平且有準備回落嘅走勢。

唔理追恒指升又好、阿里升又好，似乎依家呢個唔係一個靚位，想做day trade嘅都係吼SlowSTC(14,3)落返超賣穩陣啲。

開牛熊證搜尋器見到今日最貼價嘅牛證，收回價再進一步上到23228點，同現價有約200點差距，喺仲未穩定嘅市場上用隻咁貼嘅證，快手極都有啲冒險；恒指牛(60628)，收回價22648點，同現價有逾700點距離，換股比率10000，槓桿比率約19.02倍屬偏高水平，真係Day trdae好啦，鬼知今晚美股又會發咩神經先得架。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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