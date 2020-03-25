港股直擊 即巿股評

隔晚美股結束兩連跌，三大指數收市全線上升，其中道指升超過一成一，是1933年以來最大單日升幅。港股今早高開近六百點，重上二萬三關之上。

恒指高開592點或2.6%，報23255，重上10天線(約22909)及二萬三關之上。

國企指數高開242點或2.6%，報9427。

騰訊(00700)高開2.7%，報375元。

友邦(01299)高開4.9%，報67元。

創科(00669)高開11.6%，報52元。

平保(02318)高開2.4%，報75.3元。