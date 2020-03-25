隔晚美股結束兩連跌，三大指數收市全線上升，其中道指升超過一成一，是1933年以來最大單日升幅。港股今早高開近六百點，重上二萬三關之上。
恒指高開592點或2.6%，報23255，重上10天線(約22909)及二萬三關之上。
國企指數高開242點或2.6%，報9427。
騰訊(00700)高開2.7%，報375元。
友邦(01299)高開4.9%，報67元。
創科(00669)高開11.6%，報52元。
平保(02318)高開2.4%，報75.3元。
隔晚美股結束兩連跌，三大指數收市全線上升，其中道指升超過一成一，是1933年以來最大單日升幅。港股今早高開近六百點，重上二萬三關之上。
恒指高開592點或2.6%，報23255，重上10天線(約22909)及二萬三關之上。
國企指數高開242點或2.6%，報9427。
騰訊(00700)高開2.7%，報375元。
友邦(01299)高開4.9%，報67元。
創科(00669)高開11.6%，報52元。
平保(02318)高開2.4%，報75.3元。
|下一篇：
|特朗普政府擬推遲三個月徵進口貨關稅
|上一篇：
|藥明康德擬非公開發行A股及增發H股