港股直擊 即巿股評

美股結束兩連跌，三大指數收市全線上升，其中道指升超過一成一，是1933年以來最大單日升幅。「黑期」預示今早港股或再升逾五百點，料一舉重上10天線及二萬三關之上。

市場憧憬美國政府的2萬億美元刺激經濟方案有望獲國會通過；聯儲局連番向市場泵水，紓緩了融資市場緊張情況；各國政府繼續公布刺激經濟措施，都帶動美股造好。道指全日最多升2145點，收報20704點，大升2112點或11.37%。納指及標普500指數都以接近全日高位收市，分別升8.1%及9.4%。波音急升近兩成一，特朗普表示，不會讓波音倒閉，並建議波音將股票售予美國納稅人。

美國第二大石油公司雪佛龍，暫停回購股份及縮減頁岩油投資，刺激股價急升近兩成三；康菲石油升兩成半。金融股全線上升，美國運通升近兩成二；摩根士丹利升一成九。科技股普遍有買盤吸納，思科系統升近一成二；蘋果公司升逾一成。

金價急升，全球最大的三間黃金精煉廠宣布將停產一星期，加上美國聯儲局承諾將無限制購買債券，引發市場對通脹飆升的憂慮，有關因素都促使金價大幅上升。交投最活躍的紐約4月期金連升四日，收報每盎斯1660.8美元，大升93.2美元，升幅達6%。高盛表示，在避險需求帶動下，預計金價12個月目標價每安士1800美元。

港股預託證券(ADR)普遍上升，俗稱港股「黑期」的新加坡HS50指數期貨最新升逾五百點，在23230附近。恒指昨收報22663，升967點或4.46%。美股指數期貨今早略為回吐，道指期貨最新報20440，跌168點。

焦點股份

萬洲國際(00288)：昨日收市後公布去年純利14.65億美元，按年上升五成半，派末期息每股26.5港仙，全年合共派息31.5港仙。萬洲昨日收市升10.7%。

金山軟件(03888)：去年由盈轉虧，虧損15.46億元人民幣，每股虧損1.13元人民幣，末期息10港仙；去年收入增長三成九至82.18億元人民幣。

奧園健康(03662)：去年純利1.62億元人民幣，增長一倍，末期息9分人民幣。

中國奧園(03883)：去年純利42億元人民幣，增長七成四，末期息55分人民幣。

信利國際(00732)：發盈喜，預期去年盈利增加約六倍，至5億元以上。

昆侖能源(00135)：公布去年純利55.51億元（人民幣.下同），增長19.8%，末期息26.3分，上年同期派23分。

今日有多家公司公布業績，藍籌有中石油(00857)、中海油(00883)、瑞聲科技(02018)、中國人壽(02628)及蒙牛乳業(02319)。另外，新華保險(01336)、頤海國際(01579)、海底撈(06862)及統一企業(00220)之業績公布亦較受券商關注。