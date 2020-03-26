即巿股評 港股直擊

去年19年7月底在銅鑼灣舉辦的投資講座，當時與過百名讀者見面。

當時講到了兩個重點，一個是美股的總統選舉周期顯示2020年選舉年，選舉年通常上半年震蕩走低，通過北交周期亦同樣見大震蕩，另外亦指出根據江恩1909年製作的周期表顯示2020年為一個低點年份。

其次亦指出了2020年4月為港股的一個重要周期低點，届時期望出現中期買入機會，價格區域是在21000-22000左右。

對於第一項看法，雖然標普處於3150點高位並出現短暫回調，其後還是繼續上漲，之後的暴跌固然印證了大周期數帶來的預警，但很明顯，長期周期有很强的預示作用，但確實無法對應精確短期轉折點。

第二點看法，目前看來港股一如預期來到了關注的時空之中。因此上周四見來到21208點，發貼並開始入市造好。

讀者要注意，除了研究分析，在實戰中，還需要基本對市場規律的掌握。不能夠一味依賴於預測，因爲一旦如此，就會自然產生一種不是漲就是跌的二元思維。

就是說，人的思維是比較簡單，看漲和看跌，但市場並不是直綫漲和直綫跌，而很多時候是曲綫的發展過程。也就是說市場在一段向上上漲的趨勢中，其實還有回調，也有震蕩，遠遠不是看漲，市場就只有一條直綫上漲，反之看跌也是同樣。

除了產生二元思維，發現市場並沒有想象中直綫漲跌時，就會產生希望去捕捉更短的波動的想法。陷入這種思維陷阱，很容易就迷失方向。明明日綫圖清楚看好，分時圖有波動就心煩意亂。這個時候能夠抽離一下，原來的分析，概率就變得清晰如原來的樣子了。

分析預測市場，做好部署並不困難，提高心性才是交易員自我提升最核心的部分。

以上亦可用來解釋現在的市場狀況。雖然市場可能出現低點，或者第一個低點，這都可能使底部過程中的一部分。不要預期市場會因爲低點出現就直綫上漲，合理的預期是，市場通常會有一個反復造底的過程，也就是反復震蕩。

這個震蕩我認爲很可能要持續到5，6月。或遲或早，我認爲市場會展開一段不錯的中期上漲，現在播種，下半年預期會有大豐收呢，爲此值得我們給足耐心進行部署了。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。