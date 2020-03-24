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因為新型肺炎疫情令美國大量經濟活動出現停滯，憂慮長期停擺會造成的嚴重的經濟損失，據報美國總統特朗普已開始探討放鬆相關「居家限制」的可能性。但據《紐約時報》最暢銷的作家 Doug Casey 分析，COVID-19 疫情帶來的恐懼和歇斯底里的風險已遠超病毒本身，接下來將無可避免引發美國經濟進入「大蕭條」。

她認為，新型冠狀病毒本身就是一階效應（first-order effect），主要是直接造成的人命傷亡。不過，直到目前為止，在美國本土所見因病毒感染所導致的死亡人數不多，死亡率依然很低，大約在1％至2％；與美國每年季節性流感導致約 50,000人的死亡數字實際上相距甚遠。來自中國、意大利和其他地方的數據更是相互矛盾，反映大部人對這種新病毒所知依然有限。而更嚴重的後遺症，可能根本不是病毒本身，而是疫情令全球被瘋狂的歇斯底里情緒所困擾。

二階效應（The second-order effects） - 因歇斯底里的情緒導致經濟停頓。例如來自政府採取各樣隔離措施；其目的是藉此 flatten the curve（壓扁曲線），減少高峰期感染的人數，但卻導致了經濟活動出現停擺，令大量企業需要停業甚至倒閉，結果影響了不少人的生計，削弱了消費者信心，形成惡性循環。此外，大多數老年人由於沒有足夠的儲蓄來退休，比例不低的財產都是股票投資，但不幸地遇上目前股市崩潰，意味進一步產生負面的財富效應。結果，真正害死人民的不是新冠病毒，而是貧窮。事實上，恐懼和歇斯底里是不必要和愚蠢的，就像1918年的情況一樣，幾乎所有人都會感染流感，但是生活還在繼續。而三階效應（third-order effect）是指，全球政府為防範疫情重臨，將製定更繁瑣的旅遊和商務出行等新規例；為應付潛在新增的大量行政開支，這意味著政府需要更多的稅收。

新冠疫情的二階效應，不幸地刺破了歷史上最大的金融泡沫。而聯儲局的大量「印鈔」，只會造成災難性的零售通脹（retail inflation）。人民丟了工作，企業沒有賺錢，那麼無論個人或企業的債務仍然存在，利息還是會不停增加。這是為甚麼現在有可能像1929年的美國那樣，經濟出現「大蕭條」的一大主要原因。聯儲局雖然擔心美國重複如1929年式的信貸崩潰，因此再度採取QE政策大規模「放水」；不過，接著會否發生如1923年德國式的失控通脹﹖這絕非並不可能。

當然，現代貨幣理論（MMT）認為，政府可以印出其想要的鈔票數量，而且實際上不會有任何不良影響。是耶非耶？實在耐人尋味。惟無論如何，美國似乎正沿此思路，企圖拯救整個經濟。最終可否避免「大蕭條」一路，且拭目以待！

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

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