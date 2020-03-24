香港財經 港股直擊

港交所(00388)行政總裁李小加以「堅守職責 等待彩虹」為題撰寫網誌，他不同意關閉交易所市場以緩解下跌和恐慌的意見，交易所在市場動盪期不僅不能停市，反而比以往任何時候更應該維持市場公平、有序和高效的運作，因為愈是這種時候，金融市場對於穩定經濟的作用就愈是重要。

他指出，很多非常有潛力的企業都需要通過資本市場融資來支援未來的業務發展，尤其是在這樣的艱難時期，現金流對於企業的發展至關重要，是否成功上市說不定就決定一家企業的生死和無數員工的飯碗。對於配置金融資產的企業或者散戶投資者來說也是如此，尤其是重倉持有的投資者，如果不能及時減倉兌現，說不定就會引起現金流危機，不能及時發工資或者還房貸。

通過買賣雙方之間的透明博弈，金融市場可以引導資金流向最有效益的地方支援經濟發展。尤其是通過期貨、期權等衍生產品，市場參與者可以對沖或套利來管理波動風險。暫停市場交易不僅不能緩解恐慌或下跌，反而會加劇市場恐慌、積聚風險，待到市場重開時只會迎來更加猛烈的暴跌和恐慌。

儘管沒有熔斷機制，但香港的市場並非沒有「減震器」和穩定市場措施，包括期權夜市暫停機制和期貨漲跌停限價交易機制在內的「減震器」就適時發揮作用。為了確保風險管理到位，港交所密切監控券商保證金水準，根據市場風險適時調整衍生產品市場的保證金要求，並增加日內追加保證金通知，再三確認所有市場參與者都及時滿足新的保證金要求。

此外，自2016年起，港交所的主要指數成分股和主要衍生產品在白天交易時段已經陸續採用市場波動調節機制(VCM)，在價格遭遇極端波動時會自動「跳閘」進入5分鐘的冷靜期。並將於今年5月進一步擴大市場波動調節機制的適用範圍，覆蓋更多產品；同時，也正在準備引入股票市場的開市前競價機制，補充現有的收市後競價機制，進一步提升股票市場的價格發現功能和更好地管理市場風險。

港交所已經在亞洲和英國的所有營運地點採取一系列的預防措施，包括遠程辦公、每日向員工提供口罩、暫時限制出差等措施，確保所有同事都能做好充分的防護。旗下的倫敦金屬交易所暫時關閉圈內現場交易，全部轉向電子交易。