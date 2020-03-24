港股直擊 即巿股評

聯儲局百寶袋盡出，除了「無限QE」確認中長線大水漫灌外，真正救命是把機構商業抵押貸款支持證券(CMBS)納入到機構MBS購買操作中。

此舉替瀕危企業再融資再出生路，也即企業爆煲引爆金融系統性風險的機會降低。

當然這是美國一國的措施，其他國家企業仍有風險。

至於疲情，外行人無謂估，不要因為一天半天反彈亂了看法或部署。短線續以雞仔啄米為主，稍為增強實力，畢竟近期一日升十格八格，翌日即回吐十格八格，除非高桿槓操作，難贏大錢；長線部署方面，信報恒指CAPE跌穿9倍，昨日報8.87倍，離出手不遠矣，暫時維持預定4月入第一手。

短打之選，康師傅(00322)業績對辦，不再詳述。走勢上正在下移的10天線(約13.42元)準備與100天線(13.26元)交滙，可於此區間入場，首站睇3月12日高位15.58元。

與操作康師傅同樣戰術可用在醫療器械股先健科技(01302)上。先健主打心臟醫療器械，股價強勢畢現，環球股災之時，居然可以於一年高位徘徊，仍保持去年底發出的長線綠燈。

先健科技下周一(30日)公布業績，如業績對辦，最樂觀100天線(1.44元)其後升穿250天線(1.47元)，可形成完美日線牛陣。吸貨位吼十天線。

短打以留住一口真氣為主，嚴守半成止蝕。

陳鎮強

信報高級分析員

[email protected]