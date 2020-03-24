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今日 18:10 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨流入降至43億 沽中移動 平保

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港股今日反彈，恒指高開801點，早段升幅曾縮至687點，見22383全月低，之後獲買盤跟進，午後更升穿朝早高位，最多飆1056點，見22753，最終收報22663，升967點或4.46%。

北水淨流入降至42.65億元，為3月6日以來最低淨流入金額。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

科技股方面，騰訊(00700)有6.57億元淨入；小米(01810)有1.27億元淨入；美團(03690)有1.18億元淨入；中興通訊(00763)有502萬元淨入。相反，中芯(00981)有9744萬元淨走。

中資金融股方面，建行(00939)有13.87億元淨入；太保(02601)有1941萬元淨入。不過平保(02318)有2.22億元淨走。

其他藍籌方面，港交所(00388)有1.24億元淨入。相反，中移動(00941)有2.44億元淨走。

其他淨流入較高股份有：飛鶴(06186)有1.6億元淨入；藥明生物(02269)有1.58億元淨入；融創(01918)有3619萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、建行、小米、融創、太保、美團、中芯、中移動、平保及藥明生物。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：中興、騰訊、美團、港交所、融創、中芯、藥明生物、飛鶴、小米及太保。

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