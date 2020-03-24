港股直擊 即巿股評

全球央行再合力救市撐經濟，美滙回落，亞洲主要貨幣亦喘穩，帶挈亞洲股市急彈，恒指曾勁彈過千點，藍籌及國指成分股更全線造好。恒指自上周四跌市後呈日跌日升走勢，表現反覆。

港股跟隨日韓股市高開，恒指開報22497，升801點，早段升幅曾縮至687點，低見22383，然後有買盤吸納，推動大市升幅擴大，午後更升穿朝早高位，最多曾升1056點，高見22753，但未能企穩22700收市。恒指收造22663，升967點或4.46%；國指收造9184，升432點或4.94%，大市成交1377.97億元。

整體大市上升比率73%，下跌比率27%。

即月期指升1232點或5.7%，報22728，高水65點，成交16.02萬張。

亞洲區內股市反彈，台灣收漲4.5%；韓國飆8.6%；日本大升7%；澳洲彈升4.2%；上證飆2.3%。

道指期貨最新造19300，反彈803點或4.3%，標指及納指分別漲4.5%和4.6%。

美國聯儲局暗示無限量的量化寬鬆，聲明稱正邁向「按所需規模買入美國國債，和機構抵押貸款支持證券(MBS)」，將機構商業抵押貸款支持證券(CMBS)納入機構MBS購買操作中。另外，將限制那些獲准延遲償付貸款利息和本金的公司，進行股票回購和派發股息的能力。

另外，韓國宣布推出100萬億韓圜措施，同時設立規模20萬億韓圜債券穩定基金。另設立規模10.7萬億韓圜股票支持基金。

此外，日本央行表示，與聯儲局達成893億美元貨幣互換便利協議。另一方面，菲律賓央行下調銀行準備金率200個基點，並於3月30日生效。

騰訊(00700)漲4.9%；滙控(00005)升2%；友邦(01299)揚3.9%；建行(00939)急漲5.4%；港交所(00388)揚5.9%；中移動(00941)飆6.1%；聯通(00762)去年多賺一成一，派息增加，全日大升10.3%；今日放榜的萬洲(00288)大升10.7%，為升幅最大藍籌。

焦點板塊

汽車股：內地傳媒報道，商務部正研究於北京推出刺激汽車消費措施，上半年或再釋放逾十萬個購車指標，昨日捱沽的汽車股今日炒上。吉利(00175)抽升10.7%；廣汽(02238)彈升7.2%；總部位於湖北的東風(00489)飆升11%；比亞迪(01211)急揚5.4%；北汽(01958)彈升5.4%；華晨(01114)勁彈14.2%；長汽(02333)炒高11.9%；汽車零件股耐世特(01316)狂飆20.8%；德昌(00179)急升12.2%；敏實(00425)揚3.6%；信義玻璃(00868)升4.3%。4S代理股方面，中升(00881)升近一成，正通(01728)升9%。

金礦股：美國推無限量化QE，隔晚金價應聲彈升5.6%，金礦股應聲炒上，昨日急插近一成四的招金(01818)抽升17.6%；山東黃金(01787)亦急升12.5%；中國黃金國際(02099)彈升10.7%；紫金(02899)急揚7.8%；SPDR金(02840)彈升6.1%；金價抽升，連帶白銀亦炒上，對銀價敏感的中國白銀(00815)也飆9.6%。

體育用品股：東京奧運將推遲舉行，但體育用品股亦跟大市造好。安踏(02020)中午公布去年多賺三成，全日炒高8.3%；李寧(02331)飆9.4%；滔搏(06110)抽升10.1%；特步(01368)急漲7.8%；裕元(00551)升2.8%。

物管股：永升(01995)中午公布去年多賺1.2倍，全日爆升20.7%；其他二線物管股亦炒起，奧園健康(03662)勁升14.1%；佳兆業美好(02168)抽高11.8%；鑫苑(01895)及銀城(01922)急揚10.8%和10.7%；龍頭保利物業(06049)爆升9.9%；中海物業(02669)抽高7.7%；碧桂園服務(06098)揚4.1%。

焦點股份

中電信(00728)：全日飆8.6%。去年EBITDA為1172.15 億元，按年增長12.5%；EBITDA率為32.8%，純利則跌3.3%至205.17億元人民幣。

中國建材(03323)：去年多賺三成八，派末期股息每股35分人民幣，全日勁升8%，並錄三連升，成交有6.1億元。

青啤(00168)：發布A股限制性股票激勵計劃公告，宣布擬向激勵對象授予1350萬股限制性股票，佔公司總股本約1%，全日急升18.3%，其A股(600600.SH)漲停。

中國飛鶴(06186)：全日抽升9%。去年純利為39.35億元人民幣，按年增長75.47%，每股基本盈利0.48元；末期息每股派0.1943港元。