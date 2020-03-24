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山證國際推鐵礦石期貨指數ETF

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山證國際大商所鐵礦石期貨指數ETF(港元代碼:03047)(美元代碼:09047)將於短期在港交所上市。山證國際資產管理為該ETF的發行商。

山證鐵礦石ETF是全球首隻以鐵礦石期貨為底層資產的交易所買賣基金，一級市場一籃子為30萬基金單位。參與交易商為山證國際、高盛(亞洲)證券、海通國際、中信建設國際、輝立證券(香港)、橫華國際和新永安國際。

該產品以大商所鐵礦石期貨價格指數為基準，通過大商所鐵礦石國際化計劃跟蹤大商所鐵礦石期貨價格指數，沒有QFII額度限制。

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